Не треба їх шкодувати: як обрізати помідори, щоб сформувати родючий кущ

Зазвичай помідори формують багато листя, витрачаючи значну енергію на його вирощування, а це може впливати на кількість плодів. Отже, простим рішенням є регулювання балансу між листям та плодами за допомогою обрізання. Видалення зайвого листя не лише сприяє збільшенню врожайності помідорів, але й сприяє формуванню більших та якісніших плодів.

Якщо ви вирощуєте індетермінантні або "виноградні" сорти, обрізка ваших рослин для видалення небажаних пагонів і листя гарантує, що всі поживні речовини надходитимуть до помідорів. Якщо ж ви вирощуєте детермінантний сорт, надмірна обрізка є небажаною.

Сім’я блогерів Collins Country на своїй сторінці публікує багато цікавих та корисних відео про буденне життя за містом, розповідаючи про власні лайфгаки та секрети. Цього разу маємо відео про те, як правильно обрізати кущі помідорів, щоб вони гарно родили.

Спочатку може здатися, що обрізання кущів помідорів дуже важка і незрозуміла справа, але насправді все досить легко. Все, що вам треба зробити, це лише прибрати зайві паростки, щоб рослині біло легше "дихати" і вони не тягнули у себе корисні мікроелементи.

Переваги обрізання кущів томатів:

Збільшує кількість плодів, перенаправляючи енергію від непотрібних ростків до розвитку квіток і плодів;

Зберігає компактність рослин;

Дозволяє легко підтримувати рослину за допомогою різних опор для томатів;

Покращує циркуляцію повітря між рослинами, що знижує ризик захворювання;

Отже, після того, як перші квіткові бруньки з'являються на кущі помідорів, вони можуть почати випускати паростки або додаткові стебла з листям. Зазвичай це відбувається через декілька місяців після висадки молодих саджанців, коли рослини починають квітнути в червні або липні.

Оптимальний час для обрізання - ранок після того, як листя висохне від роси або нічного дощу. Це допоможе запобігти поширенню хвороб.

Для хорошого повітряного потоку і щоб ваша рослина не хворіла, приберіть всі паростки та листя, що торкаються землі. Просто відріжте їх секатором.

Далі, щоб прибрати непотрібні відростки, придивіться до основного стебла і сильних гілок. Відростки ростуть на перехресті між головним стеблом і основними листовими гілками. Їх легко помітити, коли ви знаєте, що шукаєте. Такі відростки можуть рости навіть вже з самих гілок, тож їх теж варто прибрати, адже з часом вони "наберуться сили" і стануть великими гілками.

Загалом, рослини томатів утворюють головні стебла та основні листові гілки та плоди розвиваються саме на головних гілках листя. Видаліть відростки, відщипнувши їх великим і вказівним пальцями або скористайтеся парою чистих гострих секаторів. Прагніть видалити якнайбільше непотрібних відростків, які бачите.

Після того, як ви обріжете кущ, він може здатися вам майже голим, але не треба засмучуватись, адже гілки та листя яке ви прибрали дадуть простір для росту смачних томатів.

Обрізка томатів — це мистецтво і наука одночасно. Не забувайте, що обрізка томатів залежить від сорту та умов вирощування у вашому саду.

До речі, нещодавно ми писали про "Рослини-друзі: що посадити разом із томатами".

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