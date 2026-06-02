нафталінові кульки / © Credits

Нафталінові кульки використовуються ще з XIX століття. Їхнє основне призначення — захист одягу від молі та інших комах у закритих приміщеннях. Діють вони завдяки поступовому виділенню у повітря хімічних речовин, зокрема нафталіну або 1,4-дихлорбензену, які мають характерний різкий солодкуватий запах.

З часом з’явилася думка, що ці кульки можуть бути корисними й у саду для боротьби з гризунами, кротами чи іншими небажаними гостями. Однак за інформацією видання Martha Stewart це не лише малоефективно, а й потенційно небезпечно для довкілля.

Секрет ефективності нафталінових кульок полягає у тому, що вони мають використовуватися у герметично закритому просторі. Саме там концентрація хімічних випарів накопичується до рівня, який здатен впливати на комах.

У відкритому просторі все відбувається інакше. Хімічні речовини швидко розсіюються у повітрі, тому їхня концентрація стає надто низькою для реального впливу на шкідників. Фактично нафталінові кульки не розв’язують проблему, а лише поширюють токсичні речовини навколо себе.

Ризик для тварин і людей

Одна з головних причин, чому експерти категорично не рекомендують використовувати нафталін у саду — його токсичність. До складу багатьох таких засобів входять речовини, які можуть негативно впливати на центральну нервову систему. Крім того, нафталінові кульки становлять небезпеку для домашніх улюбленців, диких тварин, корисних комах і навіть дітей.

Проблема полягає ще й у тому, що колір і специфічний запах можуть привертати увагу тварин, які випадково контактують із небезпечними речовинами.

Загроза для ґрунту та води

Нафталінові кульки можуть забруднювати не лише поверхню ґрунту, а й підземні води. Саме тому виробники чітко вказують на упаковках, що засіб призначений виключно для використання у приміщеннях і не повинен застосовуватися на відкритому повітрі.

Ігнорування цих рекомендацій може мати негативні наслідки як для екосистеми власної ділянки, так і для навколишнього середовища.

Безпечні альтернативи для захисту саду

На щастя, існує чимало екологічних способів стримувати шкідників без використання токсичних засобів.

Висаджуйте рослини з сильним ароматом . Деякі рослини природно відлякують частину комах і дрібних тварин завдяки інтенсивному запаху. До таких належать декоративні цибулеві культури, чорнобривці та ароматні трави. Крім захисної функції, вони прикрашають сад і підтримують біорізноманіття.

Використовуйте фізичні бар’єри . Експерти вважають одним із найефективніших рішень різноманітні захисні конструкції, на кшталт сітки, накриття для грядок, металеві огорожі та спеціальні каркаси. Такі бар’єри допомагають захистити врожай від птахів, гризунів та інших тварин без шкоди для довкілля.

Створюйте здорову екосистему . Чим збалансованіший сад, тим менше проблем виникає зі шкідниками. Корисні комахи, птахи та інші природні союзники допомагають контролювати чисельність небажаних гостей без втручання людини. Саме тому фахівці радять не боротися з природою, а працювати разом із нею.

Підтримуйте порядок на ділянці. Регулярне прибирання також відіграє важливу роль. Купи сухих гілок, зарості бур’янів і висока трава можуть створювати ідеальні умови для проживання гризунів та інших шкідників. Чистий та доглянутий сад значно менш привабливий для небажаних мешканців.

Нафталінові кульки можуть здаватися простим рішенням для боротьби зі шкідниками, але насправді вони не працюють ефективно на відкритому повітрі та несуть потенційні ризики для людей, тварин і навколишнього середовища. Натомість сучасний підхід до садівництва робить ставку на безпечні та екологічні методи.

