Не вбийте їх любов'ю: шість порад від експерта з догляду за кімнатними рослинами

Коли закінчується сезон садівництва, вся наша увага перемикається на кімнати рослини. І тут головне, "не задушити свої вазони в обіймах любові".

Досить часто ми змушені констатувати, що ту чи ту улюблену кімнатну квітку вже не врятувати. Найчастіше це відбувається через нерегулярне і переважно надмірне поливання.

Експерт із садівництва Девід Домоні поділився з Еxpress.co.uk, порадами щодо підтримки здоров'я кімнатних рослин. Ось шість головних порад Девіда.

Не вбивайте їх турботою

Більшість кімнатних рослин гине від дуже ретельного догляду. Справа не в зневазі, а в тому, що рослини часто поливають. Власники кімнатних рослин, які мають рослини в декоративних горщиках без отворів на дні, ризикують їх просто втопити.

Надлишкова вода всмоктується компостом, витісняє повітря та рослина починає гнити. Краще побачити, як рослина в'яне, а потім полити, ніж перелити вашу квітку. У першому випадку після поливу квітка швидко відновиться. У другому – загине.

Щоб полити разом всі квіти і не перелити їх, ви можете набрати у ванну воду приблизно на 3-5 см і поставити в неї всі кімнатні рослини. Залиште їх приблизно на годину, щоб вони набрали стільки води, скільки їм потрібно, а потім дайте стекти і поставте їх назад на підвіконня.

Знайдіть їм правильне місце

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У більшості людей, які мають підвіконня, виникне спокуса поставити на них свої кімнатні рослини, щоб прикрасити кімнату, даючи рослинам необхідне сонячне світло. Тим не менш підвіконня підходять не всім рослинам, особливо якщо вікно виходить на сонячний бік. Такі рослини, як сукуленти та кактуси, можуть добре виживати за яскравого сонячного світла, але багато інших рослин взагалі не приживаються і можуть зіткнутися з такими проблемами, як опіки листя.

Більшості рослин підходить яскраве, але не пряме сонячне світло. Крім того, на підвіконнях у рослин можуть виникати й інші проблеми: протяги та перепади температур.

Створіть вологе середовище

Одна з речей, яка дійсно необхідна рослинам, — це висока вологість навколо рослини.

Помістіть у блюдце вазону трохи гравію, потім полийте його водою, щоб вода була всередині та навколо гравію, але не покривала його з верхом. Використання гравію принесе користь рослинам двома способами: гравій гарантуватиме, що рослина не сидить у воді, але вода всередині нього випаровуватиметься і створюватиме вологе середовище навколо рослини.

Відстоюйте воду для поливання

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Експерт із садівництва заявив, що завжди краще поливати рослини дощовою водою, тому що в ній менше хімічних речовин порівняно зі звичайною водопровідною водою. Але в умовах міського середовища збирати дощову воду буде складно, крім того, нескрізь дощова вода досить чиста, тому намагайтеся набирати воду для поливання заздалегідь та відстоювати її.

Дайте їм відпочити

У весняні та літні місяці рослини активні, і їх можна регулярно підгодовувати, щоб вони цвіли та йшли у ріст.

Але восени та взимку краще відмовитися від добрив, зменшити кількість води та організувати період відпочинку, якого рослини потребують.

Влаштуйте їм санаторій, поки ви у відпустці

Для тих, хто їде у відпустку і хоче зберегти рослини живими, не віддаючи ключа від вхідних дверей сусідові, є простий спосіб доглядати квіти. Все, що вам потрібно зробити, це взяти кілька старих рушників та покласти їх на дно ванни, вставити корок та відкрити воду, щоб рушники намокли. Поставте свої рослини на ці рушники. Це буде мотель для них на час вашого відпочинку. У ванній кімнаті буде волого і рослини зможуть увібрати трохи води з рушника. Звичайно, це все підійде лише тим, у кого до ванної кімнати проникає світло.

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