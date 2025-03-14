Не викидайте: як використати старі коробки з користю для саду 

Старі картонні коробки можуть отримати друге життя у саду та стати корисним матеріалом для догляду за ґрунтом і рослинами. Головне – правильно їх використовувати.

Перед тим, як використати картон у саду важливо обирати екологічно чисті варіанти, про це розповів садівник Patrick Vernuccio. Варто використовувати картон без барвників, чорнила та воскового покриття. Обов’язково слід видалити всі етикетки та клейку стрічку. Деякі коробки мають спеціальні маркування, які вказують на їхню придатність для компостування чи вторинного перероблювання.

Корисні способи застосування картону у саду

Мульча для грядок. Подрібнений картон без чорнила чудово підходить як мульча. Він захищає ґрунт від пересихання, збагачує його органічними речовинами та запобігає росту бур’янів.

Подрібнений картон без чорнила чудово підходить як мульча. Він захищає ґрунт від пересихання, збагачує його органічними речовинами та запобігає росту бур’янів. Захист для горщиків. Картон можна нарізати у вигляді кола і розмістити навколо стовбурів рослин або на поверхні ґрунту у квіткових горщиках. Це допоможе зберегти вологу та створити природний бар’єр проти проростання бур’янів.

Картон можна нарізати у вигляді кола і розмістити навколо стовбурів рослин або на поверхні ґрунту у квіткових горщиках. Це допоможе зберегти вологу та створити природний бар’єр проти проростання бур’янів. Годування дощових черв’яків. Картон є чудовим джерелом целюлози, яку люблять дощові черв’яки. Його можна додавати до компостних ящиків разом із харчовими відходами. Червʼяки не лише харчуватимуться ним, а й використовуватимуть як середовище для розмноження.

Картон є чудовим джерелом целюлози, яку люблять дощові черв’яки. Його можна додавати до компостних ящиків разом із харчовими відходами. Червʼяки не лише харчуватимуться ним, а й використовуватимуть як середовище для розмноження. Додавання у компост. Картон є важливим "коричневим" матеріалом у компостуванні, він допомагає балансувати органічні відходи та забезпечувати належний рівень вуглецю.

Картонні коробки, які колись вважалися сміттям, можуть стати незамінними помічниками у саду. Використання їх в екологічних цілях не тільки зменшує відходи, а й сприяє здоров’ю ґрунту та рослин.

З турботою про природу – завжди є можливість зробити свій внесок у збереження довкілля.

Ми також писали про те, як виростити зелений часник на підвіконні.

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