Як зберігати сережки, щоб вони не загубилися

Всі ми знаємо, як легко можна загубити одну сережку з улюбленої пари, але є простий, зручний та оригінальний спосіб зберігати сережки разом і уникнути втрат.

На сторінці jeffandlaurenshow показали неймовірно легкий лайфгак, який допоможе вам завжди тримати сережки в парі та уникнути неприємних ситуацій із пошуком втраченої прикраси. Все, що вам потрібно для цього – звичайний ґудзик.

Виберіть ґудзик середнього розміру, з дірочками, достатньо великими, щоб легко вмістити вушко сережки. Можна обрати ґудзик яскравого кольору чи з цікавим дизайном – це не лише зручно, але й додасть вашій колекції прикрас трішки індивідуальності. Краще обрати ґудзик із чотирма отворами, оскільки це дозволяє розташувати кілька сережок на одному.

Просуньте вушко сережки через отвір у ґудзик. Ви одразу побачите, як зручно можна розмістити пару сережок на одному, зберігши їх разом і уникнувши ситуацій, коли одна з сережок загублюється.

Такий метод чудово підходить не лише для зберігання вдома, але й для подорожей. Якщо ви збираєтеся у дорогу та берете з собою кілька пар сережок, ґудзики допоможуть легко та компактно зберігати прикраси. Завдяки цьому лайфгаку, ви зможете швидко знайти необхідну пару, не витрачаючи час на пошуки у великій косметичці.

Читайте також: