Не викидайте попіл із каміна: 7 розумних способів використати його вдома / © Credits

У часи, коли ми дедалі більше замислюємося над сталим споживанням, навіть дрібні побутові звички можуть змінити підхід до життя. Те, що раніше автоматично летіло у смітник, сьогодні може отримати друге життя. Деревний попіл — саме з цієї категорії.

Видання Martha Stewart розповіло, що попіл із каміна, за умови, що ви спалюєте лише необроблену деревину, має цілу низку корисних властивостей, наприклад, він абсорбує запахи, діє як м’який абразив, збагачує ґрунт і навіть допомагає взимку уникнути падінь на льоду.

Очищення скла каміна

Сажа на склі каміна — знайома проблема для всіх, хто регулярно розпалює вогонь. І тут попіл стає несподіваним союзником.

Що робити:

Змочіть ганчірку водою, занурте її у сухий, охолоджений попіл і круговими рухами протріть скло. Попіл «підхоплює» сажу та не дряпає поверхню. Після цього пройдіться чистою вологою серветкою.

Деревний попіл ідеально підходить для очищення скла від кіптяви — це старий, але дуже ефективний метод.

Натуральне добриво для рослин

Попіл містить калій та інші мінерали, корисні для саду та кімнатних рослин, особливо якщо ґрунт кислий.

Важливо:

використовуйте лише попіл від необробленого дерева;

наносьте тонким шаром;

не перестарайтеся — надлишок може змінити pH ґрунту.

Попіл працює як природне добриво, але його потрібно збалансувати з іншими органічними матеріалами, якщо ви додаєте його у компост.

Перед використанням зачекайте щонайменше 48 годин, щоб попіл повністю охолов.

Поглинач запахів у домі

Так само як сода, деревний попіл добре вбирає неприємні запахи. Поставте невелику відкриту ємність із попелом у:

коморі

біля сміттєвого відра

у вологому підвалі чи гаражі

Це простий та безкоштовний спосіб освіжити простір без хімії.

Екологічний засіб для чищення

У поєднанні з водою попіл перетворюється на м’яку очисну пасту. Підійде для:

металевих поверхонь

кераміки

гриль решіток

старовинних інструментів

Змішайте попіл із невеликою кількістю води до консистенції пасти, нанесіть, обережно потріть і змийте.

Безпечне гасіння багаття

Це звучить парадоксально, але попіл — один із найбезпечніших способів загасити вогонь на природі. Він перекриває доступ кисню та буквально задушує жар. Рясно засипте жар або вугілля та переконайтеся, що немає тління.

Краще зчеплення на льоду

Узимку попіл може замінити сіль або пісок. Посипте ним:

під’їзну доріжку

сходи

тротуар біля будинку

Він покращує зчеплення та зменшує ризик ковзання, але не шкодить рослинам так, як сіль.

Чищення гриля

Попіл — чудова альтернатива агресивним мийним засобам для гриля. Зробіть пасту з попелу та води, обережно протріть решітки, після чого добре промийте. Просто, ефективно і без токсинів.

Деревний попіл — приклад того, як прості речі можуть бути корисними, якщо подивитися на них під іншим кутом. Замість того щоб викидати його, ви можете очистити дім, подбати про рослини та зробити простір безпечнішим узимку.