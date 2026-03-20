Не викидайте їх: 10 способів використати картонні коробки з-під яєць у саду

Лотки для яєць / © ТСН

У Еxpress.co.uk розповіли, що можна зробити з коробками з-під яєць у вашому саду.

Консультує експерт з садівництва Бенджамін Вангімс.

Більшість з нас витрачає їх за рік величезну кількість, але для них є так багато корисних застосувань у саду, і щойно ви дізнаєтеся, на що вони здатні, то більше ніколи їх не викинете.

Використовуйте їх для проростання картоплі

Бенджамін каже, що найпоширеніший спосіб використання картонної коробки з-під яєць у саду — це допомогти проростити картоплю перед садінням. Цей процес дозволяє їй прорости перед висадженням у землю, що дає змогу дати більш ранній урожай.

Кожен з цих маленьких стаканчиків має ідеальний розмір для того утримання нашої насіннєвої картоплю таким чином, щоб вона почувалася якнайкраще, поки проростає на сонячному підвіконні або в теплиці.

Замінюйте ними пластикові контейнери для розсади

Лотки для яєць є підходящою альтернативою контейнерам для рослин завдяки розмірам і матеріалу, з якого вони виготовлені. Перш ніж використовувати коробки як лоток для рослин, Бенджамін радить садівникам зробити в них отвір, щоб зайва волога могла витікати.

Вирощуйте в них моркву

Ще один спосіб, яким Бенджамін любить використовувати лотки для яєць — це вирощування моркви. Він каже, що можна видалити дно кожної секції, замочивши її у воді, а потім відщипнувши, що дає корінню простір для росту.

Використовуйте їх як мульчу

Потім усе можна посадити в землю, а картон водночас слугуватиме мульчею. Другий варіант — помістити лоток для яєць поверх ґрунту, зробити отвір у дні та зашити в ньому насіння, перш ніж покрити сумішшю для горщиків.

Використовуйте їх як ємність для зберігання насіння

Ви можете засипати до лотків насіння, яке зберігатимете на наступний рік, підписавши кожну комірку.

Вирощуйте в них цибулю

Якщо до кожної комірки посадити цибулину, попередньо відірвавши дно, після проростання буде дуже зручно розділити лоток на комірки та висадити цибулини у ґрунт.

Зберігайте в них помідори

Часто буває, що садівникам ніде зберігати томати, які ніяк не хочуть дозрівати. І тут нам знову ж таки знадобляться яєчні лотки. До кожної комірки покладіть помідор і поставте до прохолодного темного місця.

Збирайте за їх допомогою слимаків

Якщо первернути лоток і поставити його на сонячну грядку, під ним буде прохолодно, і слимаки радо заповзатимуть під нього. Вам залишиться лише перевернути лоток і зібрати непроханих гостей.

Використовуйте їх як готель для комах

Також ви можете створити з лотків чудовий готель для комах. Розріжте їх, складіть щільно один до одного та покладіть до коробки, яка захистить ваш «готель» від дощу.

Використовуйте їх як матеріал для компосту

Яєчні лотки зроблені з паперу, а це означає, що вони будуть чудовим матеріалом для компосту. Просто подрібніть їх і помістіть до компостної ями.