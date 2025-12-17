Не викидайте її: як використати бульбашкову плівку для утеплення рослин вашого саду

Бульбашкова плівка / © ТСН

З наближенням Різдва наші будинки почнуть заповнюватися святковими привітаннями та поштовими відправлення.

Поряд з подарунками для наших близьких нас також зустрічатимуть безліч посилок, від картонних коробок до поліетиленових пакетів. Однак, перш ніж тягнутися до сміттєвого кошика, почитайте поради Еxpress.co.uk, який розповідає, як використання бульбашкової плівки може позитивно вплинути на ваш сад.

Утеплення сараю для інструментів

Пластикову плівку можна використовувати для утеплення вашого садового сараю, поки холодна погода триває. Утеплення вашого садового сараю важливе, оскільки воно допомагає регулювати температуру, запобігає утворенню вологи та конденсату, а також захищає як конструкцію, так і будь-які предмети, що зберігаються всередині, від пошкоджень.

Крім того, це також робить ваш садовий сарай набагато зручнішим для використання цілий рік, будь то офіс, майстерня чи місце для зберігання, а утеплення вашого садового сараю збереже його теплішим взимку та прохолоднішим влітку.

Бульбашкова плівка ідеально підходить для тих, хто хоче швидко зробити все самостійно, не купуючи матеріали. У багатьох із нас упаковання вже є вдома.

Просто розріжте бульбашкову плівку потрібного розміру та закріпіть її на стінах сараю. Це — один із найкращих варіантів, якщо у вас обмежений бюджет, і ідеально підходить для цієї пори року, коли багато хто з нас купує подарунки та отримує доставку. Замість того, щоб викидати, ви можете повторно використати залишки упаковання, щоб утеплити свій сарай. Просто відміряйте та наріжте смужки бульбашкової плівки, накладіть їх нахлистом для кращого покриття та прикріпіть степлером до стінових панелей. Для більшого тепла або акуратнішого вигляду ви навіть можете покрити їх фанерою.

Рослини з бульбашковою плівкою навколо горщиків

Бульбашкова плівка може утеплити горщики для рослин, та теплиці.

Сараї — не єдине в саду, яке може отримати користь від бульбашкової плівки, оскільки її можна використовувати для захисту рослин.

Низькі температури та мороз можуть пошкодити рослини, і часто вони не можуть від них відновитися. Мішки з мішковини можна використовувати для захисту та ізоляції зовнішніх контейнерів від морозу, але бульбашкова плівка також може виконувати ту саму роботу.

Коли непрактично піднімати або переміщувати ніжні рослини, найкращий спосіб захистити їх від зимового холоду та вогкості — це обгорнути горщики плівкою. У відкритих або холодних місцях навіть відносно витривалі рослини можуть потребувати захисту.

Садівник Монті Дон також є шанувальником цього методу, оскільки він використовує бульбашкову плівку у своїй теплиці. Очевидно, це захищає рослини, але також значно знижує витрати на опалення, стверджує він. Його бульбашкова плівка зігріває теплицю вже близько шести-семи років, і вона знімається щороку і тримається на місці просто за допомогою бамбукових палиць. Це насправді найефективніший метод, він дуже простий, але він працює, каже Монті Дон.