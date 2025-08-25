Чому не варто виривати квасолю з корінням: поради досвідченого садівника

Квасоля / © Credits

Реклама

Така техніка дозволяє не лише зекономити час і зусилля, але й отримати ранішній врожай наступного сезону. Досвідчений садівник Jamie Walton стверджує, що головне — допомогти кореневій системі пережити зиму.

Навіщо залишати коріння квасолі

Багаторічність у м’якому кліматі. У регіонах із теплими зимами, де температура рідко опускається нижче – 5…–6 °C, квасоля може відновлювати зростання навесні.

Ранній старт. Рослина, що вже має розвинену кореневу систему, швидше рушає у ріст, ніж нові посіви.

Багатший урожай. Другорічні рослини часто дають рясніші стручки.

Економія зусиль. Не потрібно щороку висівати насіння та чекати на сходи.

Як зберегти квасолю взимку

Зберіть насіння. Восени дозвольте кільком стручкам повністю висохнути на рослині. Розкрийте їх і дістаньте насіння — воно стане страховкою на випадок, якщо зима виявиться занадто суворою. Обріжте стебла. Коли надземна частина починає відмирати, обріжте стебла на висоті близько 10–15 см над землею. Потім акуратно приберіть залишки ліан із опори чи шпалери. Замульчуйте. Засипте кореневу зону шаром компосту (2–3 см), а зверху додайте мульчу, наприклад, солому, торф або сухе листя. Це допоможе зберегти тепло та вологу. Захистіть від морозів. Якщо зими у вашому регіоні суворіші, накрийте грядку агроволокном або нетканим матеріалом. У найхолодніших зонах коріння краще викопати та зберігати у підвалі, пересипавши сухим піском.

Що треба врахувати

У центральній та північній Україні зими бувають занадто холодними, тому метод працює лише з додатковим укриттям.

У південних областях, наприклад, Одещині, Херсонщині, на Закарпатті, квасоля має всі шанси перезимувати одразу у відкритому ґрунті.

Квасоля — азотфіксувальна культура. Навіть якщо рослина не відновиться, коріння залишає у ґрунті поживні речовини для наступного садіння.

Не поспішайте виривати квасолю з корінням. Якщо забезпечити їй належне укриття, вона може дарувати вам урожай кілька сезонів поспіль. Це простий, але дієвий спосіб заощадити сили, час і насіння, а також зробити ваш город родючішим.