Не знищуйте їх: 10 прекрасних бур’янів, які несуть красу й користь вашому саду

Польові квіти / © Credits

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Прополювання — найненависніше завдання садівників. Однак поява бурʼянів у багатьох садах на виставці квітів у Челсі змінює наше сприйняття.

Що нам робити з бур’янами зараз — виривати їх чи залишити в спокої, розповідає Gardens Illustrated.

Це актуальна тема в садівництві, яка викликає багато дискусій щодо переваг і недоліків так званого дикого садівництва. Такі вагомі фігури, як Алан Тітчмарш і Монті Дон, виступають за традиційніше садівництво, водночас нові діячі віддають перевагу сучаснішому, натуралістичному підходу, який передбачає культивування, а не знищення «бур’янів».

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Сьогодні навіть існують розсадники рослин, які продають «вишукані» форми кульбаб, будяків і кропиви. А ще є цілі сади, присвячені створенню середовища існування для дикої природи, зокрема замок Кнепп у Східному Сассексі.

Багато «бур’янів» можуть бути чудовими джерелами нектару для місцевих запилювачів, включно з бджолами, метеликами та міллю, або гарними кормовими рослинами для їхніх голодних гусениць. Ці комахи своєю чергою приваблюватимуть птахів та інших великих диких тварин, допомагаючи створити особливе середовище існування для всіх цих істот у вашому саду.

Однак як і з будь-якою рослиною, може знадобитися невелике втручання, наприклад, видалення сухих суцвіть «найпроблемніших» екземплярів, коли їхні квіти зацвітають, щоб запобігти утворенню насіння.

Якщо ви розглядаєте можливість перетворити частину своєї ділянки на клаптик для місцевих польових квітів, раніше відомих як «бур’яни», ось топ-10 найгарніших і найдружніших до дикої природи видів.

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Жовтець

Жовтець / © Associated Press

Жовтець належать до родини лютиків, мають квіти чашоподібної форми жовтого або білого кольору. Різновиди, які цвітуть влітку, можуть виростати приблизно до 90 см заввишки або стелитися по землі.

Трава Роберта

Одна з дикорослих рослин, яка приваблює запилювачів — трава Роберта або герань Роберта (журавець смердючий). Свою назву отримала завдяки тому, що в минулому використовувалася як традиційний рослинний засіб від шлункових захворювань. Герань вільно розростається, проте неглибоке коріння дозволяє легко виривати або розпушувати її, якщо вона росте в небажаних місцях.

Кульбаба

Кульбаба / © Credits

Скромна кульбаба походить з роду Taraxacum, який налічує 200 видів рослин. Тривалий час вона була прокляттям садівників, які прагнули ідеального газону, але в разі вирощування кульбаби можуть стати чудовим доповненням до салатів, а з їхнього кореня можна зробити чудовий сироп.

Бугила лісова

Ефірна зонтична рослина — бугила лісова — чудово почувається як у живоплоті, так і в саду. Легко погойдуючись на вітрі, вона надає бордюру висоти, не загороджуючи вид. Не варто плутати її з гігантським борщовиком, сік якого може викликати фітофотодерматит на шкірі, якщо вона піддасться впливу сонця.

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Зніт вузьколистийстий

Зніт вузьколистийстий, який часто тішить неочікуваною появою радісного рожевого кольору на покинутих пустках або узбіччях, евфемістично називається Фондом дикої природи «успішним колонізатором».

Розхідник плющоподібний

Розхідник плющоподібний зовсім не схожий на звичайний плющ, який належить до родини трав Glechoma або «мертвої кропиви». Це вічнозелена багаторічна рослина з дрібними фіолетово-блакитними, білими або рожевими квітами, які розпускаються навесні.

Вероніка

Зазвичай ця низькоросла рослина, яка утворює килимки, любить розповзатися газонами з польовими квітами. Вона може дратувати садівників, оскільки з легкістю пускає коріння у звичайні газони та достатньо низька, щоб уникнути косарки, але Вероніка звичайна більш випрямлена, ніж інші види. Вона може боротися з ерозією ґрунту та забезпечує нектаром одиноких бджіл і гусениць.

Конюшина

Конюшина / © Credits

Конюшина — справжній дар для бджіл і метеликів — легко вирощується та добре росте серед польових квітів або в декоративних бордюрах. На відміну від деяких інших місцевих польових квітів у цьому списку вона стає дедалі рідкіснішою рослиною в дикій природі, і садівники можуть сіяти її, щоб допомогти зберегти цей вид.

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Смілка червона

Радше рожеві, ніж червоні, якщо ви знайдете ці кущі, які чудово почуваються у вашому саду, у вас має бути добре дренований, помірно родючий ґрунт, оскільки смілка червона не любить, коли її коріння стоїть у воді.

Валеріана червона

Завдяки тривалому періоду цвітіння ця рослина надзвичайно приваблива для широкого спектру комах та може проникати до всіляких закутків і щілин, легко розмножуючись по всьому саду.

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