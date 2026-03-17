Не зволікайте: 7 чагарників, які треба пересадити в березні

Березень пропонує вузьке вікно для пересадження вкорінених чагарників до закінчення періоду спокою та початку нового зростання. Якщо пересадити занадто пізно, шок від пересадки буде сильним. Ці сім чагарників все ще можна безпечно викопати та пересадити, але треба робити це просто зараз.

Ґрунт у більшій частині країни все ще холодний, і це грає вам на руку. Чагарники, які ще не вийшли зі стану спокою, перебувають у своєрідному підвішеному стані — коріння не активне, потреба в соку низька, а рослина ще не дає нових пагонів. Це саме той період, коли шок від пересадження завдає найменшої шкоди. Викопайте один зараз — і наслідки будуть ледь помітними. Якщо відкладете пересадження на три тижні — будете боротися з рослиною на кожному кроці.

Які саме чагарники потребують уваги в березні, розповідає GardeningKnowhow.

Не кожен вид чагарників однаково переносить весняне пересадження. Деякі більш поблажливі, ніж інші, а деякі виходять зі стану спокою раніше, ніж можна було б очікувати, що робить навіть початок березня трохи напруженим. Сім рослин, перелічених нижче, все ще безпечно перебувають у періоді спокою, і пересадження в цей час суттєво відрізняється від їх переміщення наприкінці місяця. Уникайте шоку від пересадження, пересадивши ці кущі, поки не стало надто пізно.

Бузок

Бузок відомий тим, що повільно пробачає невдале пересадження — пересадіть один влітку — і очікуйте двох років без жодного цвітіння. Однак на початку березня цей термін фактично змінюється. Бруньки ще міцні, коренева система ще ні до чого не прив’язалася, і якщо ви копнете широко, а не глибоко, і повернете рослину на ту саму глибину, вона здебільшого просто продовжуватиме рости.

Широко — ключове слово тут: коренева система зрілого бузку розходиться віялом значно більше, ніж заглиблюється, і вузька, поспішна коренева грудка — це місце, де починається більшість невдалих спроб. Поки що не удобрюйте рослину, тому що проштовхування верхівки до того, як коріння відновиться, просто створює невідповідність, яку вона насправді не зможе витримати.

Ретельно полийте рослину, замульчуйте основу, щоб утримувати вологу під час будь-яких посух, і дайте їй осісти, перш ніж щось вимагати. Дайте їй повний сезон і не піддавайтеся спокусі метушитися.

Форзиція

Особливість форзиції полягає в тому, що вона прокидається раніше, ніж більшість людей усвідомлює, і до кінця березня в багатьох зонах ці жовті квіти вже розпускаються. Пропустите це вікно — і ви пересадите рослину, яка вже перебуває на середині росту, що не дуже добре сприймається.

Наразі пагони ще голі, а коріння ще не почало сильно тягнутися, тому чисте викопування та пересадження в той самий день не займе багато часу. Найважливіший крок — підготувати нову ямку ще до того, як ви навіть покладете лопату в землю біля старої рослини — коріння, яке перебуває на відкритому повітрі навіть протягом коротких хвилин, починає сохнути та напружуватися таким чином, що це не завжди проявляється одразу, але стає очевидним пізніше.

Посадіть форзицію в місце з принаймні шістьма годинами прямого сонця; форзиція в тіні стає довгоногою протягом одного-двох сезонів і фактично припиняє надійно цвісти, що зводить нанівець всю її суть.

Спірея

Коренева система спіреї компактна та волокниста, що, чесно кажучи, робить її одним із найлегших чагарників для пересадження у цьому списку — вам не потрібно викопувати пів метра, щоб отримати робочу кореневу грудку. Навіть у рослин, які перебувають у землі кілька років, коренева маса, зазвичай, залишається досить стриманою. Для рослини середнього розміру достатньо міцної кулі діаметром 30–38 см.

Гортензія

Гортензії заслужили свою репутацію завдяки літнім пересадженням, а не весняним. Спробуйте пересадити гортензію в липні — і результати будуть передбачувано похмурими: в’янення, опадання листя, довге та сумне відновлення, яке може коштувати вам двох повних сезонів цвітіння. Зараз, поки гілки голі, а коренева система ще не прокинулася, гортензію можна пересадити з набагато меншими зусиллями.

Виберіть повну, вагому кореневу грудку, пересадіть рослини на ту саму глибину (закопування крони навіть на 5–8 см занадто глибоко спричинить реальні проблеми в майбутньому) та замульчуйте основу, щоб утримувати вологу ґрунту протягом будь-яких посушливих весняних періодів.

Ви можете втратити цьогорічне цвітіння залежно від сорту, але добре пересаджена гортензія повертається сильнішою.

Будлея

Будлею найлегше пересаджувати ранньою весною, головним чином тому, що зима вже зробила половину роботи. У більшості кліматичних умов пагони так сильно відмирають, що майже не залишається верхньої частини рослини, яка б чинила реальний тиск на коріння під час пересадження.

Обріжте те, що залишилося, приблизно до 25–30 см до або під час пересадження — це знімає ще більше навантаження з кореневої системи та дає рослині справді чистий аркуш для подальшого розвитку. Будлея також стійкіша до посухи, ніж більшість чагарників у цьому списку, а це означає, що короткочасно стресована коренева система не буде закручуватися спіраллю, як це могло б статися з чимось більш делікатним.

Тільки на повному сонці і якщо ваш ґрунт важкий або залишається вологим після дощу, додайте трохи гравію або компосту перед садінням. Він досить швидко стимулюватиме енергійне нове зростання, щойно приживеться, часто помітно розпускаючи листя протягом двох-трьох тижнів.

Калина

Калина — це та рослина у цьому списку, на яку потрібно ретельно розрахувати час, перш ніж розпочати. ​​Вона більш дерев’яниста, а її коріння розкинуте далі, ніж можна було б очікувати, тому копання займає більше часу, а кореневу грудку важко тягнути після викопування.

Молодші рослини — п’яти років або менше — рухаються досить спокійно. Старіші екземпляри, що розкинулися в землі протягом десятиліття, — це справжній проєкт, і варто запитати себе, чи варті зусиль, перш ніж брати на себе зобов’язання. Якщо ви все ж таки збираєтеся копати, копайте ширше, а не глибше.

Залиште грудку якомога цілішою та пересадіть рослини туди, де рівень сонячного світла приблизно такий самий, як і раніше. Калина не любить адаптуватися до різко зміненого освітлення, одночасно відновлюючись після переїзду. Додайте добриво для квітучих чагарників, до основи посадкової ями, щоб коріння, що відновлюється, мало щось м’яке для обробки, не змушуючи їх рухатися в агресивний ріст верхівки, перш ніж вони будуть готові.

Гібіскус

Гібіскус — один з найщасливіших чагарників у цьому списку щодо часу, оскільки він виходить зі стану спокою пізніше, ніж майже все інше у весняному саду, що дає трохи додаткового запасу на початку березня. Ефектні квіти кінця літа з’являться лише в липні чи серпні, тому немає негайного сезону цвітіння.

Обріжте гілки приблизно на третину під час пересадки, щоб зменшити потребу у волозі для кореневої системи, що відновлюється, потім пересадіть рослини в добре дреновану землю на повному сонці та дайте їм достатньо місця для росту — дорослі рослини досягають 2,4–3,7 м заввишки та майже такої ж ширини.

Пересаджений Гібіскус слід ретельно полити, а зверху додати хороший компост, і вона винагородить вас місяцями цвітіння влітку без особливих скарг.