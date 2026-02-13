Речі, які не можна зберігати біля обігрівача чи батареї / © Credits

Реклама

З настанням холодів ми інстинктивно тягнемося до тепла: пересуваємо меблі ближче до батарей, сушимо речі на радіаторах, ставимо обігрівачі там, де «зручніше». Проте саме у цей період різко зростає ризик пожеж.

Видання Real Simple розповіло, що майже половина пожеж, пов’язаних з опалювальними приладами, трапляється з грудня по лютий. Хороша ж новина полягає у тому, що більшості з них можна уникнути, достатньо лише переглянути, що саме та наскільки близько ми тримаємо біля джерел тепла.

Великі меблі

У невеликих квартирах кожен метр на вагу золота, тому диван біля стіни з батареєю здається логічним рішенням. Але саме великі меблі — одні з найнебезпечніших «сусідів» радіаторів.

Реклама

Чому це ризиковано:

дерево та тканини можуть поступово перегріватися

синтетичні матеріали деформуються, плавляться і навіть виділяють токсичні випари

тривале нагрівання здатне довести матеріал до температури займання, навіть без відкритого вогню.

Золоте правило — залишайте щонайменше 90 см між меблями та обігрівачами.

Аерозолі та балончики

Освіжувачі повітря, лаки, дезодоранти — ми зберігаємо їх автоматично та не замислюємося про це. Проте біля тепла вони перетворюються на справжню небезпеку. Балони під тиском можуть:

вибухнути за перегріву

зайнятися через хімічний склад.

Особливо небезпечно залишати їх у ванній кімнаті чи коридорі, де поруч проходять теплові труби чи радіатори.

Реклама

Штори та жалюзі

Тканини — одні з найлегкозаймистих матеріалів у домі. Якщо штори торкаються батареї, ризик зростає в рази.

Що можна зробити без ремонту:

підіймати горизонтальні жалюзі під час роботи обігрівача

замінити довгі штори на коротші

підшити чи вкоротити тканину.

Вертикальні жалюзі, які торкаються джерела тепла, краще взагалі прибрати, адже вони можуть не лише загорітися, а й плавитися.

Папір, книжки та картон

Полиця над батареєю має практичний вигляд. Але книги, журнали, коробки та папір — матеріали, які дуже чутливі до тривалого нагрівання. Проблема в тому, що:

Реклама

папір легко пересихає та займається

предмети можуть зсунутися чи впасти ближче до тепла

ризик зростає, коли нікого немає вдома

Батарея — не місце для бібліотеки чи сховища коробок.

Батареї та акумулятори

Літій-іонні батареї — від павербанків до акумуляторів електросамокатів — категорично не можна тримати біля радіаторів. Це одна з основних причин домашніх пожеж. Тепло може викликати термічний розгін — реакцію, яка призводить до:

самонагрівання

вибуху

миттєвого загоряння.

Особливо небезпечно:

сушити чи «підігрівати» батареї біля обігрівачів

заряджати їх поруч із джерелами тепла.

Справжній домашній комфорт — це не лише тепло, а й відчуття захищеності. Іноді для цього достатньо просто пересунути меблі, прибрати одну річ або переглянути звичне розташування предметів.