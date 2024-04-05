Небезпечна тенденція: ці модні квіти у вашому саду можуть бути смертельними для домашніх тварин

Експерти попереджають, що ця тенденція в садівництві, яка набирає все більшої популярності, може завдати шкоди вашим домашнім тваринам.

Польові квіти, як і раніше, в моді. Вони красиві і приносять безліч переваг садівникам та біорізноманіттю, експерти з садівництва попереджають, що деякі рослини можуть завдати шкоди домашнім тваринам.

Про те, які квіти краще не садити у саду, де живуть собаки та кішки, розповідає Еxpress.co.uk.

Хоча більшість видів польових квітів безпечні, деякі з них містять речовини, шкідливі для котів та собак під час вживання.

Конвалія (Convallaria majalis)

Конвалія / Фото: Credits

Ця ароматна і ніжна квітка може додати чарівності саду, але його вживання в їжу може призвести до різних симптомів: від розладу шлунково-кишкового тракту до серйозніших проблем із серцем у домашніх тварин.

Наперстянка (Digitalis purpurea)

Наперстянка / Фото: Credits

Наперстянка, відома своїми високими шипами трубчастих квіток, містить токсини, які можуть спричинити порушення серцевої діяльності та шлунково-кишкові розлади у разі вживання домашніми тваринами.

Крокус осінній (Colchicum Autumnale)

Крокус осінній / Фото: Credits

Незважаючи на привабливий зовнішній вигляд, безчасник містить токсини, які можуть призвести до тяжких шлунково-кишкових розладів, ниркової недостатності та навіть смерті свійських тварин.

Нарцис (Narcissus spp.)

Нарцис / Фото: Credits

Хоча нарциси є приємним доповненням весняного саду, усі частини рослини, особливо цибулини, містять токсини, які можуть спричинити блювання, діарею і навіть серцеву аритмію у свійських тварин.

Азалія

Азалія

Ці яскраві кущі викликають захоплення своїм яскравим цвітінням, але вживання в їжу будь-якої частини рослини азалії може призвести до таких симптомів, як блювання, діарея, слабкість і навіть кома у домашніх тварин.

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