Небезпечна тенденція: ці модні квіти у вашому саду можуть бути смертельними для домашніх тварин

Експерти попереджають, що ця тенденція в садівництві, яка набирає все більшої популярності, може завдати шкоди вашим домашнім тваринам.
Польові квіти, як і раніше, в моді. Вони красиві і приносять безліч переваг садівникам та біорізноманіттю, експерти з садівництва попереджають, що деякі рослини можуть завдати шкоди домашнім тваринам.
Про те, які квіти краще не садити у саду, де живуть собаки та кішки, розповідає Еxpress.co.uk.
Хоча більшість видів польових квітів безпечні, деякі з них містять речовини, шкідливі для котів та собак під час вживання.
Конвалія (Convallaria majalis)
Ця ароматна і ніжна квітка може додати чарівності саду, але його вживання в їжу може призвести до різних симптомів: від розладу шлунково-кишкового тракту до серйозніших проблем із серцем у домашніх тварин.
Наперстянка (Digitalis purpurea)
Наперстянка, відома своїми високими шипами трубчастих квіток, містить токсини, які можуть спричинити порушення серцевої діяльності та шлунково-кишкові розлади у разі вживання домашніми тваринами.
Крокус осінній (Colchicum Autumnale)
Незважаючи на привабливий зовнішній вигляд, безчасник містить токсини, які можуть призвести до тяжких шлунково-кишкових розладів, ниркової недостатності та навіть смерті свійських тварин.
Нарцис (Narcissus spp.)
Хоча нарциси є приємним доповненням весняного саду, усі частини рослини, особливо цибулини, містять токсини, які можуть спричинити блювання, діарею і навіть серцеву аритмію у свійських тварин.
Азалія
Ці яскраві кущі викликають захоплення своїм яскравим цвітінням, але вживання в їжу будь-якої частини рослини азалії може призвести до таких симптомів, як блювання, діарея, слабкість і навіть кома у домашніх тварин.
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