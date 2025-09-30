Небезпечні іграшки для собак: розповідає кінологиня

Небезпечні іграшки для собак / © Associated Press

Проте, як наголошує кінологиня зі школи DOGSCHOOL, деякі аксесуари для чотирилапих можуть бути небезпечними. Іноді навіть звичайний м’ячик стає реальною загрозою для життя.

Здається, що м’ячик — універсальна річ, адже собака бігає, ловить, гризе, отримує задоволення. Але тут є підводні камені. Якщо м’яч замалий для щелеп вашого пса, він легко може потрапити у горло та перекрити дихальні шляхи. Це особливо небезпечно під час гри «апорт», коли собака захоплює іграшку на швидкості.

Подібна ситуація можлива й з дешевими гумовими іграшками. Якщо вони недостатньо міцні, частинки можуть відламатися та собака ризикує їх проковтнути, а це часто призводить до кишкової непрохідності та потребує негайної операції.

Як правильно обирати іграшки

Кінологи радять дотримуватися кількох простих, але дуже важливих правил:

Вибирайте за розміром . Іграшка має бути настільки великою, щоб собака не могла проковтнути її цілком. Для великих порід — великі м’ячі та кістки, для дрібних — мініверсії.

Слідкуйте за якістю. Дешевий пластик або гума швидко тріскаються. Обирайте іграшки з міцної натуральної гуми, термопластичних матеріалів або нейлону.

Менше, але краще. Краще мати кілька перевірених іграшок високої якості, ніж цілу купу потенційно небезпечних дрібничок.

Регулярно перевіряйте стан. Якщо іграшка пошкоджена, її варто замінити. Навіть улюблені предмети не повинні ставати ризиком.

Чим замінити небезпечні іграшки

Ідеальний варіант — спеціальні тренувальні м’ячі з міцної гуми, канати для перетягування, інтерактивні іграшки-головоломки для пошуку смаколиків. Вони не лише безпечні, але й розвивають інтелект собаки, дарують додаткову стимуляцію та енергійні ігри.

«Менше, але якісніше» — ось головний принцип під час вибору іграшок. Адже здоров’я та безпека вашого улюбленця завжди важливіші за економію.