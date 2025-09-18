ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Дім
Кількість переглядів
62
Час на прочитання
2 хв

Небезпечний пес: чи завжди собака у наморднику зла

Багато людей з острахом відходять убік, коли бачать пса у наморднику. Першою думкою часто стає: «Ця собака небезпечна», але чи справді це так.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Небезпечний пес: чи завжди собака у наморднику зла

Небезпечний пес: чи завжди собака у наморднику зла / © Credits

Коли ми бачимо собаку у наморднику, то часто одразу думаємо про агресію. Але насправді більшість чотирилапих носять його зовсім з інших причин — від дресирування до вимог безпеки. Намордник не робить собаку злою, а лише демонструє відповідальність господаря, про це розповіли на сторінці DOGSCHOOL.

Чому собаки носять намордники

  • Навчання та дресирування. У процесі виховання та корекції поведінки намордник допомагає контролювати собаку, особливо якщо вона схильна підбирати з землі небезпечні предмети чи реагувати на інших тварин.

  • Ветеринарні процедури. Під час огляду у клініці навіть найспокійніший улюбленець може відчути страх і захищатися. Намордник у такому випадку гарантує безпеку ветеринара та господаря.

  • Громадські місця. За законодавством України у багатьох містах діють правила вигулу собак, які передбачають використання намордника у місцях масового скупчення людей — незалежно від темпераменту тварини.

  • Подорожі. У транспорті чи під час перетину кордону намордник часто є обов’язковою умовою перевезення собаки.

Експерти кажуть, що приблизно 70% собак, які носять намордники, не є агресивними. Це радше питання безпеки, правил або турботи про тварину.

Поспішні висновки

Намордник — це інструмент відповідального господаря, а не «ознака злого собаки». Він захищає не лише оточення, а й самого пса від можливих неприємностей. Тварина у наморднику може бути лагідною, товариською та люблячою.

Головне, не оцінювати собаку за зовнішнім виглядом. Варто пам’ятати, що агресію визначає не аксесуар, а виховання, досвід і поведінка господаря.

Як діяти під час зустрічі з собакою у наморднику

  • Зберігайте спокій і не робіть різких рухів.

  • Не намагайтеся гладити незнайому тварину без дозволу господаря.

  • Дотримуйтесь дистанції та поважайте простір собаки.

Намордник — це не «ознака зла», а символ відповідальності власника. Тож наступного разу, зустрівши пса у наморднику, не поспішайте засуджувати його чи його господаря. Можливо, це найдобріший улюбленець, який просто дотримується правил безпеки.

Дата публікації
Кількість переглядів
62
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie