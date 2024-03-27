Негативна енергія: де не варто розташовувати дзеркала

Як правильно розташувати дзеркала, щоб зберегти гармонію та позитивну енергію вдома.

Дзеркала в нашій оселі можуть бути не лише прикрасою, але й важливим елементом для створення гармонії та позитивної енергії в помешканні.

Проте не завжди розташування дзеркал є правильними, вони навіть можуть призвести до негативних наслідків, про які розповідає фахівчиня з класичного феншую Джема.

Дзеркало навпроти вхідних дверей

Розміщення дзеркала просто навпроти входу може відбивати негативну енергію. Це може призвести до того, що гості, які заглянуть до помешкання та у дзеркалі побачать своє відображення, передадуть часточку своєї енергії, що може негативно вплинути на мешканців оселі.

Занадто високе або низьке розташування

Дзеркало, яке розташоване занадто високо або низько та в якому видно лише вашу голову або ноги, створює невідповідність та дискомфорт. Важливо підібрати висоту його розташування так, щоб воно було комфортним для вас.

Викривлене відображення

Дзеркало, яке викривляє зображення, може переривати гармонію у приміщенні. Важливо, щоб дзеркало відображало щось привабливе та гармонійне: гарний вид або інтер'єр кімнати.

Уникайте поганих розташувань дзеркал і створюйте гармонійний та енергетичний простір у вашому помешканні. Правильне розташування допоможе підвищити позитивну енергію та створити затишне й гармонійне середовище.

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