Немає місця в холодильнику: 5 порад щодо компактного розміщення святкової їжі

Наявність холодильника, повного різдвяних страв, – одна з найкращих частин святкового сезону, проте часто може бути проблемою розмістити все це у вашому холодильнику.

Якщо на свята ви зазвичай залишаєтеся вдома і запрошуєте гостей, то точно знаєте, як грати в тетріс з великою кількістю їжі в холодильнику до та після застілля. Але чи знаєте ви, як у цю гру вигравати?

Експерти з побутової техніки розповіли Woman&Home, як освоїти різдвяну оптимізацію холодильника, щоб туди все помістилося і нічого не зіпсувалося.

Підготуйтеся завчасно

Коли йдеться про підготовку до святкового дня, перше, що ви повинні зробити – це прибрати всю їжу, яка вам не знадобиться. Знайдіть кілька хвилин, щоб викинути всі прострочені продукти, і скористайтеся цією нагодою, щоб ретельно вимити холодильник.

Знання того, як правильно мити холодильник, також дозволить зберігати продукти довше. Дістаньте кожну полицю і протріть її та внутрішню частину холодильника, щоб створити чистіший простір для різдвяних закупів.

Проведіть зонування

Гарна ідея – розділити продукти в холодильнику за кожною окремою групою продуктів. Наприклад, спробуйте зберігати молочні продукти разом, а фрукти й овочі – в нижньому ящику.

Ефективно зонуючи холодильник, ви зможете з легкістю знаходити там необхідні вам у той чи інший момент продукти. Так ви зможете обмежити час, протягом якого дверцята холодильника залишаються відчиненими, що допомагає підтримувати в ньому стабільну температуру та довше зберігати свіжість продуктів.

Розміщуйте все раціонально

На Різдво вам треба заповнити свій холодильник більш раціонально, ніж зазвичай. Спробуйте розмістити високі предмети позаду, а компактні – спереду. Цей простий прийом відкриє вам огляд і дозволить легко зберігати та діставати продукти.

Дверцята холодильника – найтепліша частина приладу, тому розміщуйте там лише продукти з тривалішим терміном зберігання, а не ті, що легко псуються.

Відрегулюйте висоту полиць

Якщо ви часто переймаєтеся тим, як помістити до холодильника більші продукти, рішенням може стати просте регулювання висоти полиць.

Головне блюдо (качку, курку або індичку) розміщуйте по центру, щоб вона вбирала якомога більше прохолодного повітря.

Викидайте прострочені продукти

Прострочені продукти дратують і є відходами, яких варто уникати на Різдво. Слідкуйте за термінами придатності продуктів, які швидко псуються, і за можливості кладіть їх у передній частині холодильника, щоб вони були на видноті. Вчиняючи так і плануючи меню заздалегідь, ви зможете уникнути викидання продуктів.

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