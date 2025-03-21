Необхідні речі, які важливо придбати перед появою цуценяти у домі

Завести цуценя – це велика відповідальність і водночас захоплива подія, яка приносить у дім радість, тепло та трохи хаосу.

Щоб зробити перші дні малюка у новій оселі комфортними, варто заздалегідь підготувати всі необхідні речі, а як саме це зробити, розповіло видання centralna.vet.

Миски для їжі та води

Кожному цуценяті необхідно мати дві миски: одну для корму, іншу – для води. Вони мають бути стійкими, відповідати розміру вашого вихованця та враховувати його анатомічні особливості. Наприклад, для собак з короткою мордочкою, таких як мопси чи бульдоги, краще підбирати неглибокі широкі миски, тоді як для порід з довгими вухами, як-от кокер-спанієлі, ідеально підійдуть вузькі та глибокі миски.

Корм для цуценят

Перед тим як купувати корм, поцікавтеся у заводчика, чим годували цуценя до того, як воно потрапило до вас. Різка зміна раціону може спричинити розлади травлення, тому вводити новий корм потрібно поступово. Обирайте харчування з маркуванням "для цуценят" – воно містить більше білка, вітамінів та мінералів, необхідних для росту.

Підстилка, лежанка чи будиночок

Ваш вихованець повинен мати своє місце для відпочинку, де він зможе почуватися у безпеці. Це може бути м’яка лежанка, підстилка чи навіть спеціальний будиночок. Для собак короткошерстих порід варто обрати модель із додатковим утепленням, а для довгошерстих – з легкою, але комфортною тканиною.

Іграшки

Як і будь-яка дитина, маленький песик потребує розваг. Правильно підібрані іграшки не тільки допоможуть вихованцю зайнятися чимось цікавим, а й врятують ваші меблі, взуття та інші речі від зубів допитливого малюка. Купуйте гумові кісточки, м’ячики, канати для перетягування та інтерактивні іграшки, які стимулюють розумовий розвиток цуценяти.

Амуніція: нашийник, повідець і жетон з адресою

Ваше цуценя швидко зростатиме і важливо привчити його до нашийника та повідця з самого початку. Вибирайте регульовані нашийники, які "ростимуть" разом із собакою, або шлею, якщо порода має тендітну шию (наприклад, йоркширські тер’єри чи чихуахуа). Також не забудьте про адресний жетон із контактними даними – це підвищить шанси на повернення вихованця, якщо він випадково загубиться.

Гігієнічні засоби та туалет

Гігієна – важлива частина догляду за цуценям. Для перших місяців життя варто придбати:

поглинальні пелюшки чи спеціальний туалет для собак;

засоби для чищення вух і очей;

спеціальні зубні пасти (людські засоби категорично не підходять для тварин);

шампунь для цуценят, який не подразнює шкіру;

рушники для витирання лап після прогулянок.

Аптечка

Краще заздалегідь зібрати аптечку для свого улюбленця на випадок порізів або інших дрібних травм. У ній мають бути:

антисептик для обробки ран;

стерильні серветки та бинти;

спеціальний термометр;

засоби від бліх і кліщів;

вітаміни та добавки (за рекомендацією ветеринара).

Засоби догляду за шерстю

Залежно від породи вашого собаки вам знадобляться певні інструменти для догляду:

пуходерка – для собак з густою чи довгою шерстю;

гребінець або щітка – для короткошерстих порід;

формінатор – для собак, які линяють;

кігтерізка – для підстригання кігтів, вона запобігає їхньому розшаровуванню та тріщинам.

Цуценята – як малі діти: вони допитливі, активні та потребують багато уваги. Щоб перехід у новий будинок був максимально комфортним, варто створити для малюка середовище, у якому він почуватиметься безпечно. Коли у вас під рукою є всі необхідні речі, перші дні разом будуть приємними та без зайвих труднощів.

Пам’ятайте, що ваш чотирилапий друг даруватиме вам любов і радість, а ваше завдання – забезпечити йому комфортне життя, догляд і турботу.

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