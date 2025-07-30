Несподівані джерела мікробів: 8 найбрудніших місць у вашому домі

Прибирання / © Credits

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Якщо ми прагнемо підтримувати чистоту й позбуватися мікробів, необхідно мати на увазі, що найбруднішим місцем в оселі може виявитися щось зовсім не очевидне.

Про те, на які обʼєкти та поверхні треба звернути особливу увагу під час прибирання, розповідає Нealthline.

Певні фактори можуть впливати на те, як довго мікроби можуть залишатися. До них належать:

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тип поверхні (тверді поверхні, такі як стільниці, або текстуровані поверхні, такі як меблі чи одяг);

щоденні звички (регулярне прання одягу або дезінфекція поверхонь);

спосіб життя (регулярне миття рук або купання;

процедури прибирання (використання відбілювача та спирту порівняно зі звичайними засобами для чищення).

Різні зони вашого будинку мають різний рівень ризику, коли йдеться про вплив бактерій та вірусів.

Кухня

Зони, де зберігається або готується їжа, мають більше бактеріального та фекального забруднення, ніж інші місця в домі.

Понад 75% губок для посуду та ганчірок містять сальмонелу, кишкову паличку та фекалії порівняно з 9% ручок кранів у ванній кімнаті.

Інші кухонні предмети, які потребують частого очищення, включають:

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обробні дошки;

кавоварку;

холодильник, особливо ділянки, що контактують із сирою та немитою їжею;

кухонну раковину та стільниці.

Ось кілька порад щодо підтримки чистоти цих місць:

Використовуйте дезінфікувальні серветки для крана, поверхонь холодильника та стільниць.

Нагрівайте вологі губки в мікрохвильовій печі протягом хвилини, щоб знищити бактерії.

Замочіть губки в літрі теплої води з половиною чайної ложки концентрованого відбілювача.

Міняйте кухонні рушники кілька разів на тиждень.

Мийте руки до та після дотику до їжі або її обробки.

Не забувайте мити руки протягом щонайменше 20 секунд до та після дотику до сирого м’яса або непідготовленої їжі.

Кнопки, ручки та вимикачі

Стільниці, ручки та вимикачі світла — це кілька менш очевидних місць для розмноження мікробів.

Хоча багато хто вважає, що дверна ручка у ванній кімнаті буде найбруднішою, є інші місця з вищим рівнем забруднення бактеріями, зокрема:

вимикачі світла у ванній кімнаті;

ручки холодильника;

ручки плити;

ручки мікрохвильової печі.

Ви можете протирати ці місця раз на тиждень дезінфікувальними серветками. Найкраще використовувати нову серветку для кожної зони, а не ту саму.

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Косметичка

Куточки, щілини та щетинки аплікаторів для макіяжу є головним місцем розмноження мікробів, особливо якщо ви носите косметичку поза домом. Мікроби, що живуть на ваших аплікаторах для макіяжу, можуть спричинити інфекції шкіри та очей.

Віруси також можуть потрапляти на аплікатори для макіяжу з ваших рук і потрапляти до носа, рота та очей. Вам може знадобитися змінити спосіб зберігання макіяжу. Продукти в ідеалі слід зберігати в чистому, сухому місці за кімнатної температури.

Щоб підтримувати чистоту пензлів для макіяжу, мийте їх раз на тиждень звичайним милом і водою або використовуйте спиртовий спрей. Щоб запобігти поширенню мікробів, мийте аплікатори для макіяжу принаймні раз на день або до та після кожного використання.

Багато лікарів рекомендують замінювати косметику кожні 6 місяців та викидати макіяж очей, якщо у вас була очна інфекція.

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Ванна кімната

Не дивно, що місце, де ви відтираєте бруд та пил з тіла, є розсадником бактерій. Через вологу від гарячого душу ванна кімната також є ідеальним місцем для розмноження мікробів. Місця, на які слід звернути особливу увагу, включають:

душову, ванну;

зливи;

крани;

підлогу навколо туалету;

лазневі рушники;

зубні щітки.

Ви можете щодня протирати поверхні та ручки дезінфікувальним засобом та проводити ретельне прибирання раз на тиждень. Стара зубна щітка може стати в пригоді для очищення невеликих просторів, таких як навколо зливів та кранів. Ви також повинні замінювати лазневі рушники раз на тиждень, а зубні щітки кожні 3-4 місяці. Рекомендується дезінфікувати всі поверхні у ванній кімнаті, особливо якщо хтось у вашому домі нещодавно переніс інфекцію.

Прання

Мокра білизна, залишена в пральній машині навіть на короткий час, може сприяти розмноженню мікробів. Перекладайте чистий одяг у сушарку одразу після кожного прання. Якщо одяг залишається в пральній машині більше 30 хвилин, можливо, варто запустити цикл ще раз.

Обов’язково протріть будь-які поверхні, перш ніж складати на них чистий одяг. Тепла або гаряча вода також ефективніше знищує як бактерії, так і віруси, ніж холодна вода. Використовуйте гарячу воду, коли це можливо, для прання одягу, який ви носили в громадських місцях.

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Домашній офіс та вітальня

Кілька членів сім’ї та гості будинку часто спільно використовують пульти дистанційного керування, клавіатури комп’ютера, телефони та планшети: в той час як дріжджі та цвіль — часті гості на клавіатурі комп’ютера, пульті дистанційного керування та контролері відеоігор.

Поверхні також сприяють зростанню та різноманітності бактерій. Наприклад, килим може вмістити бруд і пил, що перевищують його вагу до восьми разів, і може бути бруднішим, ніж міська вулиця. Деякі віруси можуть жити на пластикових пультах дистанційного керування та ключах.

Важливо очищати ці предмети дезінфікувальними серветками або звичайною водою з милом, особливо якщо вони контактували з брудними поверхнями, такими як столи чи стільниці.

І мийте руки, перш ніж торкатися будь-яких предметів домашнього вжитку, якщо ви були в громадських місцях або контактували з кимось, хто це робив.

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Домашні тварини

Домашні тварини також можуть заносити мікроби та бактерії у ваш дім, особливо якщо вони виходять на вулицю.

Миски для домашніх тварин посідають четверте місце за кількістю мікробів у будинку. Іграшки для домашніх тварин також містять стафілокок, дріжджі та цвіль.

Домашні тварини та їхні миски, іграшки та ліжка також можуть бути переносниками мікробів. Домашні тварини можуть не хворіти на певні хвороби, але вони можуть переносити мікроби вам через ваші руки чи обличчя.

Ви можете запобігти занесенню бруду вашими домашніми тваринами, миючи або витираючи їм лапи, перш ніж впускати їх всередину.

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Ось ще кілька порад:

Щодня мийте миски для домашніх тварин теплою водою з милом.

Замочуйте іграшки та миски у відбілювачі раз на тиждень.

Регулярно мийте тверді іграшки гарячою водою з милом.

Періть м’які іграшки щомісяця.

Особисті речі

Ви можете щодня заносити бактерії та віруси ззовні у свій будинок через взуття, спортивну сумку та навіть навушники.

Фекальні забруднення, дріжджі та цвіль можуть бути на:

мобільних телефонах;

ключах;

гаманці та грошах;

ланч-боксах;

дні сумок.

Деякі віруси також можуть жити на поверхнях до 3 днів, оскільки більшість цих предметів виготовлені з пластику або металу.

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Більшість дезінфікувальних серветок ефективні проти бактерій та вірусів на електроніці. Але якщо ви хочете бути в додатковій безпеці, ви можете знайти спеціальні засоби для чищення електроніки в магазинах.

Як чистити

Знання того, як чистити, може допомогти вам захистити свій дім та свою родину від шкідливих комах.

Отже, яка різниця між чищенням, санітарною обробкою та дезінфекцією.

Чищення: це фізично видаляє бруд та мікроби з місць. Ви можете використовувати мило та воду, щоб потерти та змити бруд. Зазвичай спочатку проводиться очищення, а потім санітарна обробка або дезінфекція.

Санітарна обробка: це зменшує кількість мікробів, присутніх на предметах. Ви можете використовувати спеціальні хімічні речовини, такі як відбілювач у слабкому розчині, для дезінфекції предметів.

Дезінфекція: цй метод вбиває самі мікроби. Ви можете використовувати сильніші хімічні речовини для дезінфекції. Ви можете зробити це, коли хтось хворий або якщо у вас ослаблена імунна система.

Як захиститися від бактерій та вірусів

Ви, можливо, чули, що використання антибактеріальних засобів може фактично збільшити ризик розвитку стійкості бактерій. Однак це здебільшого спостерігається в лікарнях та інших громадських закладах, а не вдома.

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Дослідження не показують зв’язку між використанням домашнього дезінфікувального засобу та стійкістю до антибіотиків.

Однак, мити шкіру антибактеріальним милом не потрібно. Ось деякі інші корисні звички, які допоможуть зупинити поширення бактерій та вірусів:

Зніміть взуття перед тим, як ходити по дому.

Мийте руки протягом 20-30 секунд після відвідування туалету та до і після дотику до сирої їжі.

Регулярно періть одяг, який ви носили в громадських місцях, у теплій воді (якщо можливо).

Не торкайтеся обличчя голими руками.