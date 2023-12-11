Невбивані: топ-5 кімнатних рослин, яким практично не потрібен догляд

Якщо ви хочете мати красиві домашні квіти, але побоюєтеся, що у вас не вистачить часу доглядати за ними і вони загинуть, виберіть щось із цього списку.

Кімнатні рослини приносять багато радості в будинок, але можуть зажадати багато роботи нд ними. Експерти поділилися з Еxpress.co.uk списком кімнатних рослин, які чудово почуваються самі собою без ретельного догляду.

Рослини можуть підняти настрій та очистити повітря, особливо в умовах зростання сезонної алергії, але вони також естетично доповнюють кімнату, тому щільний графік не повинен утримувати вас від їхньої купівлі. Існують певні сорти кімнатних рослин, які більш стійкі, ніж інші, і саме на них вам варто звернути свою увагу.

Мирна лілія

Мирна лілія / Фото: Credits

Найпопулярнішою кімнатною рослиною, якої важко позбутися, є мирна лілія, яка може цвісти в умовах низького освітлення. Вона вимагає невеликого поливання, особливо взимку, але не забувайте регулярно перевіряти її, встромивши палець у ґрунт.

Хлорофітум

Хлорофітум / Фото: Credits

Друге місце у загальному заліку посідає хлорофітум, про який власники, на думку експерта, можуть забути. Якщо ця рослина отримує достатню кількість сонячного світла і у неї добре дренується ґрунт, поливайте її тільки тоді, коли вона здається сухою. Це ідеальна рослина для тих, хто боїться, що у них нічого не виросте.

Хлорофітум — кімнатна рослина, яка чудово росте в більшості кімнат, включаючи ванні кімнати.

Грошове дерево

Грошове дерево / Фото: Credits

На третьому місці грошове дерево, відоме як дуже невибаглива кімнатна рослина. За словами професіонала, за нею легко доглядати, і вона не вимагає особливої уваги.

Грошові дерева вимагають невеликого поливання приблизно раз на тиждень і можуть насолоджуватися помірним сонячним світлом.

Алое вера

Алое вера / Фото: Credits

Алое вера також є популярною кімнатною рослиною, яку легко доглядати, і для його виживання потрібна невелика кількість води.

Оскільки алое, як і грошове дерево, є сукулентом, йому потрібно менше поливання, ніж іншим кімнатним рослинам, тільки тоді, коли верхні кілька сантиметрів ґрунту висохнуть.

Потос

Потос / Фото: Credits

На п'ятому місці — кімнатна рослина потос, яка може вижити за слабкого освітлення і вимагає лише невеликої кількості води.

Друга назва цієї рослини, диявольський плющ, є посиланням на те, як вона росте в дикій природі на стовбурах дерев і часто в тіні, тому її вважають другом темряви. Якщо потос не отримує достатнього світла, його листя не буде таким яскравим. Як і більшості рослин у зимовий час, диявольському плющу не потрібно стільки води в прохолодні місяці, тому поливайте його рідше. Рослина має неглибоку кореневу систему, тому взимку намагайтеся лише трохи поливати горщик приблизно кожні два тижні.

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