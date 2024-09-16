Незвичні овочі та рослини, які варто виростити на городі

Якщо вам набридли звичайні рослини та овочі, спробуйте вже наступного року виростити рідкісні та незвичайні сорти, які урізноманітнять ваш сад та город.

Садівник Jamie Walton розповів про незвичні овочі та рослини, які вже наступного року можна виростити у себе на городі чи у саду. Вони не тільки додадуть барв у ваш сад, але й здивують унікальними смаковими якостями.

Огірок «Кайзер Олександр» («Kaiser Alexander»)

Цей екзотичний огірок, що спочатку має яскраво-зелений колір, з часом набуває коричневих або золотистих відтінків, що нагадують яйце динозавра. Попри незвичний вигляд, цей сорт відзначається неперевершеною хрусткістю та чудовим смаком. Додавши цей огірок у салат, ви можете отримати новий та яскравий смак звичної страви.

Китайська рожева селера

Китайська селера — це не лише декоративна, але й практична рослина для вашого саду. Її значно легше виростити, ніж звичайні сорти, і на смак вона має ніжний солодкуватий відтінок. Її рожеві стебла не лише додають кольору вашим стравам, але й стануть яскравим акцентом серед звичної зелені саду.

Амарант хвостатий

Цей декоративний амарант стане справжньою прикрасою вашого саду. Його довгі китиці яскраво-пурпурових квітів утворюють разюче щільні кисті, що звисають і притягують погляд. Різноманітні варіації кольору, темно-зелене листя та їстівні зерна роблять рослину не лише красивим, але й корисним доповненням до вашого саду.

Фіолетовий базилік

Якщо ви шукаєте спосіб зробити страви не лише смачними, але й оригінальними, зверніть увагу на фіолетовий базилік. Цей сорт має насичене темно-фіолетове забарвлення та гостріший смак, ніж звичайний базилік. Його фіолетові квіти також додають естетичної привабливості вашим садовим композиціям.

Томат "Смугаста печера"

Цей унікальний томат вражає не лише своїм виглядом, але й смаком. Золотисті смужки на плодах, роблять їх більше схожими на маленькі болгарські перці. Незвичайна форма та відмінний смак роблять цей томат ідеальним вибором для гурманів і тих, хто любить експериментувати на кухні.

Потіште себе і своїх близьких новими смаками та яскравими кольорами, вирощуючи ці незвичні овочі та рослини вже наступного року.

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