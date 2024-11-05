Ніколи більше не купуйте це насіння: що можна повторно виростити з зібраного врожаю

За допомогою кількох простих методів можна зберегти насіння з вашого врожаю та використати його наступного року. Це не тільки економить кошти, але й робить ваші рослини стійкішими до навколишніх умов, що сприяє їхній кращій адаптації та врожайності.

На сторінці Nettles&Petals розповіли про важливість такого методу та які рослини можна легко виростити повторно.

Бобові

Зберегти насіння бобових нескладно — достатньо дозволити деяким із найбільших стручків повністю дозріти на рослині. Коли вони пожовкнуть і стануть сухими, їх можна зібрати та зберегти. Якщо у вашому регіоні вологий клімат, стручки краще підсушити у приміщенні, повісивши їх у сараї, наприклад, на кілька тижнів, щоб уникнути появи цвілі.

Після повного висихання відкрийте стручки та зберігайте насіння у сухому, прохолодному місці до наступного сезону. Це чудовий спосіб забезпечити себе свіжим насінням на довгі роки, яке буде пристосоване до вашого клімату.

Картопля

Картоплю також можна виростити повторно з попереднього врожаю та цей процес напрочуд простий. Під час збору врожаю відберіть кілька гарних, середніх за розміром картоплин, які стануть майбутнім матеріалом для садіння. Протягом зими зберігайте її в мішку чи паперовому пакеті в прохолодному, сухому й темному місці.

Навесні, коли настає час садіння, просто викладіть картоплю на підвіконня, щоб вона почала проростати, а потім посадіть у ґрунт.

Часник

Часник дуже легко виростити та він чудово підходить для збереження. Восени збирайте цибулини, коли вони дозріли, а їхнє листя пожовкло. Після збирання дайте їм добре висохнути та зберігайте кілька найбільших цибулин у сухому прохолодному місці.

Навесні чи пізніше восени розділіть ці цибулини на окремі зубчики та посадіть їх прямо в ґрунт. Так ви забезпечите себе запасом часнику, який буде краще пристосований до умов вашого саду.

Чорнобривці та календула

Чорнобривці та календула — це ідеальні квіти для прикраси саду та залучення корисних комах. Вони також дуже легкі у вирощуванні та збереженні насіння. Щоб забезпечити себе новими квітами на наступний сезон, просто дайте цьогорічним квітам дозріти та висохнути на рослині.

Зберіть насіння, висушіть його, та зберігайте до наступного року. У вас буде набагато більше насіння, ніж потрібно для посадки, тому можете поділитися цим багатством із друзями та родиною. Це не лише збереже ваш сад квітучим, але й стане приємним подарунком для близьких.

Чому варто вирощувати рослини з власного насіння

Збереження насіння та повторне його вирощення має чимало переваг. По-перше, це значно зменшує витрати, адже вам не доведеться щороку купувати новий посадковий матеріал. Крім того, рослини, вирощені з насіння, що зберігалося з вашого власного городу, з часом краще пристосовуються до умов місцевого середовища, стають стійкішими та більш продуктивними.

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