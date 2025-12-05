Ніколи не наступайте на замерзлу траву: чому експерти не радять цього робити

Газон / © Credits

Ніколи не треба ходити по газону, коли взимку настають морози, оскільки це може призвести до прихованих проблем, які насправді шкодять вашій траві.

Роблячи це, в ризикуєте перетворити тканини трави на «кашу», проте може бути просте рішення, якщо вам потрібно потрапити до вашого саду через газон.

Що робити в цьому разі, розповідає Еxpress.co.uk.

Організуйте такий маршрут через свій сад, щоб уникнути ходіння по траві після заморозків. Коли хтось наступає на замерзлу траву, її пошкоджена тканина після відлиги перетворюється на «кашу», що з більшою ймовірністю призведе до захворювань. Також на газоні можуть залишатися коричневі сліди, зникнення яких потребує багато часу.

Кілька сходинок або пласких каменів, опущених нижче рівня скошуваної трави, ідеально підходять для запобігання цьому, особливо на маршруті, яким вам потрібно регулярно користуватися. Така проста стежка також збереже ваші черевики чи чоботи сухими.

Отже, щойно температура опуститься нижче нуля, намагайтеся оминати свій газон або користуватися імпровізованими стежками, щоб зберегти його від псування.