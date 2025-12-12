Ніколи не удобрюйте рослини в грудні, якщо вони не є одними із цих рідкісних винятків

Кімнатні рослини на підвіконні / © Credits

Зима змушує більшість рослин спокійно відпочивати, а ріст зупиняється, оскільки світла слабшає та настає холод.

Зазвичай удобрювати взимку погано — надлишок поживних речовин змушує слабкі пагони піддаватися морозу або хворобам. Проте кілька кімнатних квітів і фруктів продовжують зростати протягом місяця і насправді отримують користь від ретельної дози добрива в кінці року.

Які саме рослини потребують підживлення, розповідає GardeningKnowHow.

Удобрювати рослини в грудні можна тільки в тому разі, якщо вони активно ростуть у приміщенні або зараз цвітуть. Вуличні рослини глибоко відпочивають у грудні, але кімнатні рослини під освітленням продовжують. Тут також застосовуються ті самі основні типи добрив і терміни внесення, які підходять для будь-якого сезону. Дотримуйтесь норм розведених сумішей, щоб уникнути опіків добривами.

Ризики внесення добрив у грудні переважують переваги для рослин у стані спокою, але правильні підгодівлі разом із цим процвітають. Грудневе добриво завжди повинно бути наполовину або менше, змішане з теплою водою. Головне — спостерігати за ознаками, як-от нові листочки чи пуп’янки — це ваша підказка до економного годування. Давайте розглянемо 10 рослин, яким корисно вносити добрива в грудні.

Кімнатні цитрусові

Лимон / © Associated Press

Кімнатні цитрусові, такі як лимони та апельсини, часто плодоносять взимку, якщо умови залишаються теплими. Їм потрібні постійні поживні речовини, щоб підтримувати це навантаження без зупинки. Підживлюйте кожні 4-6 тижнів добривами, розведеними до половини. Листя залишатиметься глянцевим, а плід добре розвиватиметься, якщо ви все зробите правильно.

Стежте за пожовтінням листя — це ознака нестачі. Після внесення добрив рясно полийте, щоб вимити надлишки солей. Горщик повинен здаватися важчим, але швидко стікати. Новий ріст з’явиться протягом декількох тижнів.

Трави в горщиках

Трави в горщиках / © Associated Press

Кімнатні трави, такі як базилік, розмарин і м’ята, виштовхують листя цілий рік, якщо помістити їх під освітлення. Грудневе підживлення зберігає їх кущистими і ароматними без перерви. Використовуйте легке органічне добриво кожні 3-4 тижні, злегка змішуючи, щоб уникнути довгоногих стебел. Трави пожвавляться, наповнивши кухню ароматом.

Регулярно прищипуйте трави, щоб стимулювати розгалуження. Ґрунт має залишатися вологим, але не мокрим — він буде еластичним на дотик. Таким чином свіжий урожай має зберігатися протягом свят.

Амариліс

Амариліс / © Associated Press

Цибулини амариліса бурхливо цвітуть у грудні, черпаючи енергію із накопичених запасів. Злегка удобрюйте рослину кожні два тижні добривом, багатим на фосфор, після розпускання бруньок. Стебла стануть високими, а кольори будуть насиченими.

Зріжте відцвілі квіти, але залиште листя. За правильного догляді цибулина буде твердою. Поливайте помірно, щоб запобігти гниттю. Змусити амариліс повторно зацвісти наступного року за допомогою такого належного догляду легко.

Різдвяний кактус

Різдвяний кактус / © Associated Press

Різдвяні кактуси цвітуть у грудні, потім переходять до росту листя. Злегка удобрюйте після того, як квіти опадають, щоб стимулювати ріст нової зелені. Добре працює збалансоване добриво для кімнатних рослин, розведене наполовину та внесене щомісяця. Ваша рослина має залишатися пухкою і готовою до виставляння наступного року.

Уникайте надмірного поливання під час годування. Листя буде мати восковий наліт, коли воно здорове, а світло зі східного вікна сприяє засвоєнню поживних речовин. Таке підживлення різдвяних кактусів допоможе швидко відновитися після цвітіння.

Цикламен

Цикламен / © Associated Press

Цикламени цвітуть взимку в домашніх умовах, але їм потрібні постійні поживні речовини, щоб створити ці гофровані квіти. Удобрюйте кожні 2-3 тижні сумішшю з низьким вмістом азоту в чверті. Пелюстки довше зберігають колір, а листя залишаються зеленими.

Найкраще цикламену підходять прохолодні кімнати. Розбавлене добриво для кімнатних рослин запобігає буйному росту, схильному до шкідників. Бульби повинні відчуватися твердими під ґрунтом. Вода знизу, щоб крони залишалися сухими та запобігали гниттю. Цвітіння триватиме до весни за умови ретельного підживлення рослин цикламена.

Нарцис

Нарциси / © Credits

Нарциси вдома швидко ростуть у грудні, тому їм корисно легкорозчинне підживлення під час подовження стебла. Додайте слабке універсальне добриво, коли листя досягне 10 см. Квіти розкриваються повніше, а аромат посилюється.

Розчинне добриво швидко найкраще для легкого засвоєння. За належного зволоження цибулини будуть важкими. Згрупуйте їх у неглибоких мисках для стабільності. Стебла тягнуться у висоту, не перекидаючись.

Домашні гіацинти та тюльпани

Тюльпани / © Associated Press

Інші висаджені цибулинні, як-от гіацинти та тюльпани, виштовхують стебла взимку і також потребують розчинного корму для сильного цвітіння. Злегка підживіть, коли пуп’янки забарвляться, використовуючи розбавлену підгодівлю для посилення цвітіння. Аромати наповнять кімнату, а кольори будуть яскравими.

Їх слід посадити у прохолодне місце після вигоніння. Цибулини повинні відчуватися твердими. Для досягнення найкращих результатів охолодіть їх, перш ніж висаджувати цибулини на відкритому повітрі. Квіти зберігаються тижнями довше з додаванням добрив.

Квітучі орхідеї

Орхідеї / © Credits

Орхідеї фаленопсис цвітуть у будь-який час, у тому числі в грудні, якщо правильно їх доглядати. Щотижня підживлюйте добривом для орхідей у ​​чверть сили під час цвітіння. Коріння швидко поглинає поживні речовини, утримуючи новий ріст, завантажений бруньками.

Щодня обприскуйте коріння повітряної орхідеї. Добриво для орхідей, підтримує потреби цієї тропічної рослини. Суміш для заливання кори швидко стікає, тому горщики будуть легкими, коли висохнуть. Нове листя стабільно розгортається протягом холодних місяців за умови належного внесення добрив.

Квітучі братки та віоли

Братки / © Associated Press

У м’якому кліматі братки і віоли зацвітають на відкритому повітрі в грудні. Удобрюйте дуже злегка розбавленим рідким кормом, якщо аналіз ґрунту показує низький рівень поживних речовин. Квіти повинні витримати заморозки, а фарби пожвавішати.

М’який корм запобігає вигоранню добрив у прохолодну погоду. Ґрунт має бути прохолодним, але пухким. Злегка замульчуйте для ізоляції. За належного догляду рослини розростаються ширше, гарно заповнюючись для чудових зимових горщиків.

Кімнатні рослини з дефіцитом поживних речовин

Кімнатні рослини з жовтим листям або сповільненим ростом у грудні потребують одноразового розбавлення для стабілізації та відновлення. Використовуйте збалансовану формулу в чверть концентрації, щоб виправити дефіцит поживних речовин. Колір повертається і зростання повільно відновлюється.

Спочатку встановіть точну причину, подивившись на візерунки листя. Різні види пожовтіння сигналізують про різні недоліки. Далі хороше добриво для кімнатних рослин пожвавить вашу рослину без шоку. Пересадіть кімнатні рослини, якщо коріння переповнює горщик, — і їхній стан помітно покращиться всього за кілька тижнів.