Нове покоління гіпоалергенних кормів для собак середніх і великих порід Practik Simple

Реклама

Вступ

Якщо ваш собака має харчову алергію, вам добре відомо як непросто знайти той самий, підхожий, корм. Це задача з зірочкою! Раціон має бути безпечним, збалансованим, повноцінним та не мати поширених алергенів. І навіть з такими характеристиками він може не підійти улюбленцю — все індивідуально.

До того ж перехід з одного раціону на інший також займає час.

Запропонуйте хвостику новий гіпоалергенний корм для собак для собак середніх і великих порід з лінійки Practik Simple. «Качка з суперфудами» та «Ягня з суперфудами» — це повноцінні збалансовані формули суперпреміум класу, які створено з урахуванням сучасних трендів і потреб улюбленців.

Реклама

Свіже м’ясо, інсектний білок та комплекс суперфудів у зручному екопакованні — інновації та турбота у щоденному харчуванні.

Нові смаки — качка та ягня

Це не просто варіації смаку у знайомій лінійці. Це — нове покоління гіпоалергенних раціонів суперпреміум класу, де кожен корм є окремим раціоном.

✅ Формули розроблені на основі м’яса качки чи ягняти, з яких 58 % складають м’ясні інгредієнти, з яких 20 % свіжого м’яса.

✅ У складі немає глютену, кукурудзи, пшениці, сої, курки, а також барвників, ароматизаторів чи консервантів. Це гарантує гіпоалергенність і безпеку навіть для собак з чутливим травленням.

Реклама

✅ Додатковий комплекс Digest Ease Blend (псиліум, пребіотики та пробіотики) дбає про мікрофлору та підтримує комфортне травлення.

Корм для собак з ягням Practik Simple «Ягня з суперфудами»

Качине м’ясо цінується за високий вміст заліза, легкозасвоюваного білка та вітамінів групи B. Підтримує здоровий склад крові, сприяє розвитку м’язів і забезпечує організм корисними жирами. Цинк у складі допомагає зміцнювати імунну систему та робить шерсть блискучою.

Раціон з качкою підходить собакам, які потребують делікатного підходу до харчування та мають чутливе травлення.

Корм для собак з качкою Practik Simple «Качка з суперфудами»

М’ясо ягняти — ніжне й поживне джерело білка, що легко засвоюється. Воно допомагає формувати м’язову масу, насичує організм важливими амінокислотами та містить цінні мікроелементи: залізо і цинк.

Реклама

Такий раціон особливо добре підходить собакам з вибагливим травленням або харчовою чутливістю, адже забезпечує поживність без зайвого навантаження на організм.