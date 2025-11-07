ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Дім
Кількість переглядів
6
Час на прочитання
2 хв

Нове покоління гіпоалергенних кормів для собак середніх і великих порід Practik Simple Новини компаній

Нове покоління гіпоалергенних кормів для собак середніх і великих порід Practik Simple

Вступ

Якщо ваш собака має харчову алергію, вам добре відомо як непросто знайти той самий, підхожий, корм. Це задача з зірочкою! Раціон має бути безпечним, збалансованим, повноцінним та не мати поширених алергенів. І навіть з такими характеристиками він може не підійти улюбленцю — все індивідуально.

До того ж перехід з одного раціону на інший також займає час.

Запропонуйте хвостику новий гіпоалергенний корм для собак для собак середніх і великих порід з лінійки Practik Simple. «Качка з суперфудами» та «Ягня з суперфудами» — це повноцінні збалансовані формули суперпреміум класу, які створено з урахуванням сучасних трендів і потреб улюбленців. 

Свіже м’ясо, інсектний білок та комплекс суперфудів у зручному екопакованні — інновації та турбота у щоденному харчуванні.

Нові смаки — качка та ягня 

Це не просто варіації смаку у знайомій лінійці. Це — нове покоління гіпоалергенних раціонів суперпреміум класу, де кожен корм є окремим раціоном.

✅ Формули розроблені на основі м’яса качки чи ягняти, з яких 58 % складають м’ясні інгредієнти, з яких 20 % свіжого м’яса. 

✅ У складі немає глютену, кукурудзи, пшениці, сої, курки, а також барвників, ароматизаторів чи консервантів. Це гарантує гіпоалергенність і безпеку навіть для собак з чутливим травленням. 

✅ Додатковий комплекс Digest Ease Blend (псиліум, пребіотики та пробіотики) дбає про мікрофлору та підтримує комфортне травлення.

Корм для собак з ягням Practik Simple «Ягня з суперфудами»

Качине м’ясо цінується за високий вміст заліза, легкозасвоюваного білка та вітамінів групи B. Підтримує здоровий склад крові, сприяє розвитку м’язів і забезпечує організм корисними жирами. Цинк у складі допомагає зміцнювати імунну систему та робить шерсть блискучою. 

Раціон з качкою підходить собакам, які потребують делікатного підходу до харчування та мають чутливе травлення.

Корм для собак з качкою Practik Simple «Качка з суперфудами»

М’ясо ягняти — ніжне й поживне джерело білка, що легко засвоюється. Воно допомагає формувати м’язову масу, насичує організм важливими амінокислотами та містить цінні мікроелементи: залізо і цинк. 

Такий раціон особливо добре підходить собакам з вибагливим травленням або харчовою чутливістю, адже забезпечує поживність без зайвого навантаження на організм.

Дата публікації
Кількість переглядів
6
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie