Нове реаліті "Найкраща оселя": глядачі отримають шанс виграти 25000 грн одразу після премʼєри

Вже 19 жовтня на ТЕТ відбудеться премʼєра нового реаліті «Найкраща оселя». Найуважніші глядачі отримають шанс виграти 25000 грн одразу після премʼєри.

Дивиіться прем’єру першої серії нового шоу ТЕТ «Найкраща оселя» 19 жовтня о 10:00 та збирайте повний промокод, шматочки якого заховані в різних кадрах епізоду. Встигніть відправити отриманий код і свої контактні дані через цю форму до 11:30 19 жовтня – і ви отримаєте шанс виграти 25000 грн за уважність!

Збір промокодів і детальна інформація про акцію за посиланням.