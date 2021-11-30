Новорічний декор: п'ять цікавих ідей із Instagram

Наближається найулюбленіше з дитинства свято, коли на кілька тижнів можна кардинально змінити вигляд свого житла, прикрасивши його новорічною та різдвяною атрибутикою.

Пропонуємо вам п'ять красивих та оригінальних ідей новорічного та різдвяного декору з Instagram.

У модних рожевих тонах

Кольорами Різдва за традицією вважаються червоний, білий та зелений. Але й у цьому питанні є місце модним тенденціям. Наприклад, цього року в тренді рожеві ялинки та рожеві різдвяні композиції. Вигляд рожева ялинка має досить незвичний, але дуже милий.

Щоб зібрати різдвяну композицію в рожевих тонах, вам знадобляться тільки свічки, пір'я та ялинкові іграшки.

Біло-золоті ялинки з фетру

Новорічну ялинку можна зробити із білого фетру (або поролону). Доповнити композицію можна золотими намистинами або шпильками із золотими голівками.

Ялинка в снігу

Щоб створити новорічний настрій, необов'язково обвішувати ялинку іграшками, вогнями та дощиком. Можна просто вкрити гілки штучним снігом.

Ялинка-конструктор

Якщо ви любите конструктивізм, мінімалізм і, не побоїмося цього слова, концептуалізм, спробуйте змайструвати таку дерев'яну ялинку і обмотати її вогниками. Буде красиво та незвичайно.

Торт із гномами

Дизайн тортів – окрема галузь для демонстрації своїх креативних здібностей. Замовте або зробіть торт у різдвяному стилі, біло-зелено-червоних тонах та з фігурками гномів.

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