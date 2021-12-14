Новорічний декор своїми руками: три ідеї, які дуже легко повторити

Це прості, але естетичні ідеї декору на Новий рік та Різдво.

Коли справа доходить до прикрашання оселі до зимових свят, то завжди хочеться чогось гарного та оригінально, як на картинках у Pinterest. Але не все гарне обов'язково дорого чи складно, тому пропонуємо вийти із зони комфорту, увімкнути режим креативу та зробити декор своїми руками. Особливо таке заняття сподобається дітям.

1. Гірлянда у пляшці

Для такого рішення вам знадобляться кілька гірлянд на батарейках, пляшок із кольорового скла та гарні гілочки. Помістіть гірлянди у пляшки та увімкніть, вставте в них гілки. Особливо красиво така композиція матиме вигля увечері на вікні.

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2. Свічники з банок

Для такої прикраси вам знадобляться звичайні магазинні банки з-під консервації. Помийте їх, зніміть етикетку та висушіть. На їхній край можна зав'язати будь-яку стрічку, приклеїти шишки або маленьку гілку ялинки, а всередину вставити свічку. Також можна використовувати свічки, що плавають. Так у вас вийде гарний підсвічник, оформлений своїми руками.

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3. Кориця для свічки

Ще один варіант декорування свічки – кориця. Ця ароматна спеція наповнюватиме будинок приємним запахом, а в комбінації зі свічкою ще й тішитиме око. Просто примотайте її до великої свічки і перев'яжіть мотузкою.

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