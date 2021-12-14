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Новорічний декор своїми руками: три ідеї, які дуже легко повторити

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Новорічний декор своїми руками: три ідеї, які дуже легко повторити

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Це прості, але естетичні ідеї декору на Новий рік та Різдво.

Коли справа доходить до прикрашання оселі до зимових свят, то завжди хочеться чогось гарного та оригінально, як на картинках у Pinterest. Але не все гарне обов'язково дорого чи складно, тому пропонуємо вийти із зони комфорту, увімкнути режим креативу та зробити декор своїми руками. Особливо таке заняття сподобається дітям.

1. Гірлянда у пляшці

Для такого рішення вам знадобляться кілька гірлянд на батарейках, пляшок із кольорового скла та гарні гілочки. Помістіть гірлянди у пляшки та увімкніть, вставте в них гілки. Особливо красиво така композиція матиме вигля увечері на вікні.

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2. Свічники з банок

Для такої прикраси вам знадобляться звичайні магазинні банки з-під консервації. Помийте їх, зніміть етикетку та висушіть. На їхній край можна зав'язати будь-яку стрічку, приклеїти шишки або маленьку гілку ялинки, а всередину вставити свічку. Також можна використовувати свічки, що плавають. Так у вас вийде гарний підсвічник, оформлений своїми руками.

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3. Кориця для свічки

Ще один варіант декорування свічки – кориця. Ця ароматна спеція наповнюватиме будинок приємним запахом, а в комбінації зі свічкою ще й тішитиме око. Просто примотайте її до великої свічки і перев'яжіть мотузкою.

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