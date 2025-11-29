Обережно: 5 інгредієнтів у засобах для прибирання, які небезпечні для ваших улюбленців

5 інгредієнтів у засобах для прибирання, які небезпечні для ваших улюбленців / © Associated Press

Багато звичних продуктів, від універсальних спреїв до ароматизаторів, можуть бути токсичними для тварин, про це розповіло видання Martha Stewart.

Навіть невелика кількість деяких інгредієнтів може спричинити проблеми з диханням, опіки, ураження печінки чи інші небезпечні реакції. Тож перед тим, як оновити блиск паркету чи протерти кухонні поверхні, варто знати, які компоненти краще ніколи не використовувати там, де живуть коти, собаки чи птахи.

Хлорка (відбілювач). Цей засіб здається універсальним рішенням для гігієни, але для тварин він надзвичайно небезпечний. Хлорка є корозійною, наприклад, під час ковтання може викликати хімічні опіки рота та шлунково-кишкового тракту, а за вдихання викликати подразнення та проблеми з диханням. Особливо чутливі коти та птахи, адже навіть пари слабкого розчину можуть стати для них шкідливими. Амоніак. Цей інгредієнт часто зустрічається у рідинах для миття вікон та підлог. Для тварин амоніак небезпечний через сильні випаровування. Найнебезпечніше — змішувати амоніак із хлором. Така реакція утворює хлорамін, газ, який може бути смертельно небезпечним і для людей, і для тварин. Ефірні олії. «Натуральне» не завжди означає «безпечне». Олії чайного дерева, евкаліпту, сосни — популярні в ароматерапії та домашніх засобах для чищення, але для тварин, особливо котів, вони токсичні. Собака може загинути навіть після того, як ви нанесете на шкіру трохи олії чайного дерева. Тож небезпечними є не тільки засоби для прибирання, а й аромадифузори з цими ароматами. Феноли. Часто використовуються у дезінфекторах, особливо тих, які мають «антибактеріальний» ефект. Феноли надзвичайно токсичні для котів, тож навіть невелика кількість під час ковтання може спричинити ураження печінки. Четвертинні амонієві сполуки (QUATs). Їх часто містять дезінфекційні серветки та універсальні очищувачі. Для тварин ці сполуки можуть бути небезпечні через: можливість хімічних опіків шкіри та слизових і сильне подразнення у разі ковтання. Коти вразливіші через те, що активно вилизують шерсть і можуть проковтнути речовину з поверхні.

Що робити, якщо тварина контактувала з токсичним засобом

Паніка — не помічник, але діяти потрібно швидко. Необхідно:

Негайно заберіть токсичний засіб якомога далі. Не намагайтеся викликати блювання, це може спричинити додаткові опіки. Якомога швидше зверніться до ветеринара.

Ознаки отруєння

сльозотеча,

чхання, кашель, пришвидшене чи ускладнене дихання,

синюшність ясен,

блювання, діарея, сильна слинотеча,

млявість, дезорієнтація,

намагання лапою терти рот.

Безпечні альтернативи

На щастя, існує кілька простих, дієвих і безпечних для тварин варіантів:

розчин оцту (розбавлений),

харчова сода,

звичайний мийний засіб для посуду.

Завжди читати склад засобів, не допускайте тварин до щойно прибраних поверхонь, поки вони повністю не висохнуть і обирайте нетоксичні продукти, особливо якщо в домі живуть коти та птахи.

Чистий дім — це чудово. Але чистий дім, де тварини у безпеці, — ще краще. Багато популярних засобів можуть бути небезпечними для котів, собак і птахів, тому важливо знати, що саме ви використовуєте.