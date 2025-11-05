Обовʼязкова річ, яку треба зробити у саду до перших заморозків, щоб весною все пишно розквітло / © Associated Press

Проте не панікуйте завчасно, видання Real Simple розповіло, що достатньо однієї правильної дії та кількох дрібних кроків, щоб підготувати ґрунт, рослини та себе до холодів.

Приберіть зайве

«Чистота» клумб перед морозами — це найважливіше, що ви можете зробити для свого саду. Продумане прибирання — це фундамент усього подальшого догляду. Приберіть бур’яни, сухі однорічники, зів’ялі квіти, а також хворі чи загнилі частини багаторічників. Це допомагає покращити циркуляцію повітря та здоров’я ґрунту, а також не «переносити» у новий сезон шкідників чи грибкові захворювання.

Не зрізайте зелене листя завчасно, поки воно ще фотосинтезує, рослина накопичує сили. Почекайте, доки стебла та листя почнуть буріти — це знак, що можна обрізати.

Листя — не ворог, а ковдра для вашого саду

Багато хто прагне згрібати все листя до останнього, але це помилка. Під шаром листя зимують корисні комахи, тому не варто забирати все.

Залиште легкий природний шар листя, особливо під деревами та кущами, це стане м’яким утепленням для ґрунту. Лише приберіть листя з тих місць, де є ознаки плісняви чи шкідників.

Сухе листя можна також перетворити на мульчу, просто подрібніть його газонокосаркою та розсипте між грядками.

Замульчуйте та не шкодуйте

Мульча — це як теплий плед для вашого саду. Вона утримує вологу та захищає коріння від різких перепадів температури. Наносьте свіжий 5-сантиметровий шар органічної мульчі навколо молодих дерев і багаторічників. Підійдуть подрібнене листя, кора, солома чи компост. Але важливо не насипайте мульчу одразу до основи рослини, залиште 5–7 см вільного простору, щоб уникнути загнивання.

Останній полив сезону

Перед тим як земля промерзне, дайте рослинам глибоке напування. Останній полив забезпечує запас вологи на зиму, це допомагає рослинам легше пережити холод і не виснажитися.

Зробіть це за день-два до прогнозованих заморозків. Поливати потрібно ґрунтовно, щоб вода проникла глибоко, але не заливайте, інакше корені можуть підмерзнути.

Не забудьте про поливальну систему

Якщо у вас є автополив або спринклери, обов’язково злийте воду з системи. Через замерзлу воду всередині можуть тріснути труби та головки спринклерів і тоді ремонт обійдеться значно дорожче, ніж профілактика.

Перекрийте подачу води, продуйте шланги повітрям і зберігайте їх у теплому місці. Якщо не впевнені, краще викликати спеціаліста, щоб зробити це один раз правильно.

Почистьте та сховайте інвентар

Після того як висадите останні цибулини тюльпанів або нарцисів, час підготувати інструменти до зими. Протріть леза вологою ганчіркою з милом або спиртом, висушіть, заточіть і зберігайте у сухому сараї чи гаражі.

Шланги теж варто злити та змотати. Весною буде приємно відкрити сезон чистими, гострими та готовими до роботи інструментами.

Якщо маєте трохи часу, посадіть кілька весняних цибулин, наприклад, тюльпани чи нарциси. Це подарує вам квітучу нагороду за всю осінню працю, коли сніг зійде.

Перед першими морозами у саду не потрібно героїзму, лише трохи турботи та передбачливості. Очистьте, замульчуйте, напоїть і сховайте інструменти та ваш сад не просто переживе зиму, а зустріне весну оновленим.