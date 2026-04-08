Обовʼязкові для садіння: відомий садівник назвав 5 улюблених сортів помідорів, які рекомендує всім

Час висаджування томатів в ґрунт наближається, і якщо ви ще не визначилися з сортами, то, можливо, вам варто дослухатися до порад досвідченого садівника.

Які сорти помідорів варто посадити цього року, що обрати: нову селекцію чи старовинні сорти — всі ці питання в квітні хвилюють кожного томатолюба.

Знаменитий садівник Джеймі Волтон назвав свої 5 улюблених сортів томатів, які він радить посадити в цьому сезоні всім.

За роки свого життя Джеймі вирощував у саду безліч органічних та старовинних сортів помідорів, тому на це запитання було дуже важко відповісти, але якби він міг виростити лише 5, то, ймовірно, вибрав би саме ці, виходячи з їхнього вигляду, смаку, врожайності та будь-яких особливих рис, таких як стійкість до фітофтори.

Костолюто Флорентійський

Сорт з Тоскани з сильною ребристістю, чудовим смаком, підходить для консервування та салатів.

Зелена зебра

Дає плоди середнього розміру з кислим смаком, світло-зеленого кольору з темнішими зеленими смугами, які з часом жовтіють під час дозрівання.

Блакитний вогонь

Дійсно привабливий помідор середнього розміру, який дозріває від синього до червоного, чорного та золотистого кольору, а також має гарний смак.

Скайкоміш

Великий помаранчевий помідор з фруктовим смаком та ароматом, має гарну стійкість до фітофтори та може вирощуватися на відкритому повітрі.

Міллефлер

Сорт лози з високим ступенем цвітіння, який дає сотні маленьких жовтих плодів на китиці! Вони солодкі на смак, і спостерігати за їхнім зростанням просто весело.

І ще кілька сортів, які Джеймі Волтону дуже подобається вирощувати:

  • Чисто жовтий сорт Casey’s

  • Перці Sargent

  • Чупа-чупс

  • Медові бульбашки

  • Кімнатна карликова вишня

  • Кишенькові помідори

  • Фіолетове серце

  • Сибірський банан

  • Доктор Керолін

  • Прімабела (гарний для вирощування на вулиці).

