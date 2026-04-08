Обовʼязкові для садіння: відомий садівник назвав 5 улюблених сортів помідорів, які рекомендує всім
Час висаджування томатів в ґрунт наближається, і якщо ви ще не визначилися з сортами, то, можливо, вам варто дослухатися до порад досвідченого садівника.
Які сорти помідорів варто посадити цього року, що обрати: нову селекцію чи старовинні сорти — всі ці питання в квітні хвилюють кожного томатолюба.
Знаменитий садівник Джеймі Волтон назвав свої 5 улюблених сортів томатів, які він радить посадити в цьому сезоні всім.
За роки свого життя Джеймі вирощував у саду безліч органічних та старовинних сортів помідорів, тому на це запитання було дуже важко відповісти, але якби він міг виростити лише 5, то, ймовірно, вибрав би саме ці, виходячи з їхнього вигляду, смаку, врожайності та будь-яких особливих рис, таких як стійкість до фітофтори.
Костолюто Флорентійський
Сорт з Тоскани з сильною ребристістю, чудовим смаком, підходить для консервування та салатів.
Зелена зебра
Дає плоди середнього розміру з кислим смаком, світло-зеленого кольору з темнішими зеленими смугами, які з часом жовтіють під час дозрівання.
Блакитний вогонь
Дійсно привабливий помідор середнього розміру, який дозріває від синього до червоного, чорного та золотистого кольору, а також має гарний смак.
Скайкоміш
Великий помаранчевий помідор з фруктовим смаком та ароматом, має гарну стійкість до фітофтори та може вирощуватися на відкритому повітрі.
Міллефлер
Сорт лози з високим ступенем цвітіння, який дає сотні маленьких жовтих плодів на китиці! Вони солодкі на смак, і спостерігати за їхнім зростанням просто весело.
І ще кілька сортів, які Джеймі Волтону дуже подобається вирощувати:
Чисто жовтий сорт Casey’s
Перці Sargent
Чупа-чупс
Медові бульбашки
Кімнатна карликова вишня
Кишенькові помідори
Фіолетове серце
Сибірський банан
Доктор Керолін
Прімабела (гарний для вирощування на вулиці).