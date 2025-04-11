Що взяти з собою в похід: топ необхідних речей

Обовʼязковий Топ речей, які необхідно взяти з собою у похід / © Credits

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Кемпінг — це не лише спосіб втекти від міської метушні, а й шанс по-справжньому відчути себе частиною природи. Видання Real Simple розповіло про повний гід по речах, які варто взяти з собою у похід, щоб відпочинок був безпечним, комфортним і приємним.

Основне кемпінгове спорядження

Намет — з водонепроникним тентом і сіткою від комах.

Кілки та мотузки для фіксації.

Каримат або надувний матрац, спальний мішок, подушка — для комфортного сну.

Брезент або підстилка під намет.

Складаний стіл і стільці.

Килимок для витирання ніг біля входу у намет.

Рюкзак або туристична сумка — для організованого пакування.

Освітлення та багаття

Ліхтарі, налобні ліхтарики, ліхтарики на батарейках.

Сірники чи запальничка у герметичному контейнері.

Світлові палички чи неонові намиста для дітей.

Дрова (куплені неподалік кемпінгу, щоб уникнути поширення шкідників).

Розпалювачі вогню (кубики, гель чи пакети).

Одяг для походу

Кемпінговий одяг має бути багатошаровим, вологовідвідним, із захистом від сонця та комах. Варто уникати бавовни на користь синтетичних або вовняних матеріалів.

Додаткова білизна та шкарпетки.

Туристичне взуття, сандалі чи водні черевики.

Штани та сорочки з довгими рукавами.

Одяг з SPF-захистом.

Купальник.

Дощовик, фліс або куртка.

Сонцезахисні окуляри, капелюх, охолоджувальна хустка.

Москітна сітка, бандана.

Кухонне спорядження

Похідна пічка з пальним, портативний гриль.

Каструлі, сковорідки, казан (чавун — ідеальний варіант).

Обробна дошка, кухонний ніж, ложки, щипці, лопатка.

Тарілки, миски, кухлі, пляшки для води.

Контейнери для зберігання їжі, термос, ізотермічний холодильник.

Відкривачка, спеції, олія.

Мийні засоби (біорозкладні), рушники, губка.

Великі глечики з водою, сміттєві пакети.

Порада: щоб лід довше не танув, використовуйте два холодильники — один для напоїв, інший — для продуктів.

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Засоби гігієни

Сонцезахисний крем, бальзам для губ з SPF.

Мило, шампунь, зубна паста — бажано без запаху.

Гребінець, дзеркало, дезодорант.

Вологі серветки, санітайзер, туалетний папір.

Бритва, засоби для гоління.

Рушник з мікрофібри, засіб від комарів, засоби для менструації.

Ліки за рецептом, антисептики, анальгетики, протиалергійні засоби.

На всяк випадок

Аптечка, пластирі, крем від опіків, засоби від діареї.

Клейка стрічка, мультитул, молоток, лопатка.

Засіб для очищення води, зарядні пристрої на сонячних батареях.

Свисток, додаткові ковдри, набір для шиття, антисептичні серветки.

Набір для боротьби з укусами змій.

Речі для розваг і відпочинку

М’яч, настільні ігри, карти.

Книги, журнали, бінокль.

Фотоапарат, компас, туристичні палиці.

Гамак, музичні інструменти.

Поясний рюкзак, спорядження для риболовлі чи водного спорту.

Поради для початківців

Почніть з короткої подорожі недалеко від дому.

Попрактикуйтесь вдома — спробуйте поставити намет у дворі.

Не залишайте слідів — пакуйте сміття та зменшуйте використання одноразових речей.

Готуйтесь до змін погоди — перевіряйте прогноз.

Плануйте меню заздалегідь — беріть продукти з довгим терміном зберігання.

Не зберігайте їжу біля намету — це може привабити диких тварин.

Купити, позичити або орендувати

Перш ніж інвестувати у дороге спорядження, спробуйте орендувати чи позичити. Багато туристичних магазинів надають таку послугу. Це дає змогу спробувати кемпінг без великих витрат.

Кемпінг — це чудова можливість перезавантажитися, відчути гармонію з природою та знайти нові враження. Правильно зібраний рюкзак — запорука того, що ви зосередитесь на відпочинку, а не на тому, чого не вистачає.