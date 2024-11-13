Обрізання троянд на зиму: коли та як треба це робити

Правильний догляд за трояндами перед зимою – запорука їхнього здоров'я та рясного цвітіння наступного року.

Обрізання троянд перед зимою – важливий етап догляду за рослинами, про який розповіли на сторінці galina.rubus. Багато хто вважає, що троянди краще залишити необрізаними, щоб уникнути ризику вимерзання, але це помилкова думка. Обрізання троянд перед холодами — необхідна процедура, яка допомагає рослинам пережити зиму та тішити своїм пишним цвітінням наступного сезону.

Важливість обрізання троянд

Залишені без обрізання, троянди можуть накопичувати вологу на пагонах, що призводить до застою води та появи хвороб. Також довгі пагони під вагою снігу можуть зламатися, що зашкодить рослині. Обрізання ж сприяє підготовці троянд до зимового періоду, захищає від механічних пошкоджень та загнивання.

Коли краще обрізати троянди

Обрізати троянди варто перед самим початком зимових холодів, коли температура на вулиці буде на рівні +5°C до -3°C. Саме в цей час рослина починає готуватися до спокою та обрізання не порушить її природного ритму. Важливо не поспішати, адже раннє обрізання може стимулювати ріст нових пагонів, які не встигнуть зміцніти до морозів.

Як правильно обрізати троянди

Залиште пагони висотою приблизно 40 см від землі. Це дозволить зберегти основні частини рослини, але при цьому захистить її від зимових пошкоджень. Важливо робити косий зріз. Він сприяє стіканню води та запобігає застою вологи на зрізах, що знижує ризик загнивання. Використовуйте гострий та чистий секатор, щоб уникнути розчавлення пагонів. Всі тонкі пагони також слід зрізати. Вони більш чутливі до морозів і найімовірніше вимерзнуть взимку, тому їх краще видалити заздалегідь, щоб не послаблювати рослину.

Як правильно укрити троянди на зиму

Після обрізання троянди обов'язково треба накрити, щоб захистити їх від морозів.

Земля

Найпростіший варіант – накрити троянди землею. Для цього на один кущ потрібно приблизно одне відро землі. Такий захист допоможе підтримати тепловий баланс біля коріння.

Торф

Торф – ще один варіант для укриття. Використовуйте той самий принцип, що і з землею: один кущ – одне відро торфу.

Підживлення суперфосфатом

Окрім обрізання та укриття, важливо забезпечити троянди поживними речовинами, які допоможуть їм перезимувати та набратися сил для весняного росту. Використовуйте суперфосфат у кількості 50 г на один кущ. Це підживлення забезпечить трояндам необхідні мікроелементи, які допоможуть їм легше перенести зимові холоди.

Дотримуючись цих простих кроків, ви допоможете своїм трояндам пережити зиму без проблем та зустріти весну в чудовій формі. Не забудьте також навесні провести санітарне обрізання, щоб видалити всі пошкоджені частини рослин та підготувати їх до активного росту.

Ми також писали про те, як подарувати трояндам друге життя на кущі.

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