Обрізка, полив та профілактика хвороб: що потрібно зробити в саду у серпні

У серпні у садівників дуже багато роботи: деякі культури цього місяця вже дають урожай, часто трапляється посуха, на рослини можуть нападати шкідники.

Кріс Боннетт – садовий експерт – розповів Express, що необхідно зробити в саду в серпні.

Полив

Якщо немає дощу та зберігається тепла погода, садівникам рекомендується стежити за поливом саду. Якщо у вас немає можливості весь час доглядати сад і ви поливаєте рослини тільки не вихідних, перед від'їздом дайте рослинам якомога більше води. Якщо ви залишаєте сад на кілька днів без поливу, рослини горщиків слід перемістити в тінь.

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Якщо ж у вас є можливість доглядати сад кожного дня, не нехтуйте поливом. Регулярно поповнюйте водойми та ванни для птахів, щодня поливайте фруктові та овочеві рослини. При поливі направляйте рослину прямо на корінь, щоб уникнути пересихання ґрунту через спеку.

Обрізка

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У серпні садівники повинні зробити обрізання кущів, що цвітуть, як тільки вони відцвітуть повністю. Також потрібно обрізати гліцинію та лаванду.

Збір врожаю

Овочі, такі як кабачки та солодка кукурудза, слід збирати протягом усього серпня. Картоплю можна почати копати, особливо ранні сорти. Можна збирати квасолю, щоб дати можливість вирости новим стручкам.

Догляд за квітами

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У квітів потрібно видаляти голівки, які вже відцвіли, щоб стимулювати розвиток нових квітів.

Таким потрібно робити з петуніями, чорнобривцями, жоржинами, ліліями та трояндами, щоб сприяти постійному цвітінню в саду.

Нарізка та сушіння трав

Серпень — чудовий час для нарізки таких трав, як розмарин та шавлія. Експерт рекомендував заморозити всі трави, щоб додавати їх у страви та напої в найближчі місяці.

Профілактика захворювань

Фітофтороз також частіше зустрічається у серпні, тому садівникам слід уважно стежити за ним. Він зустрічається на помідорах та картоплі та починається з великих коричневих плям на стеблах. Як тільки ви побачите ознаки захворювань, зірвіть заражені рослини. У картоплі плямистість утворюється у вигляді невеликих темних плям по краю листя.

Зріжте все заражене листя і стебла, щоб запобігти поширенню інфекції.

Стрижка газону та живоплоту

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Живі огорожі потребують обрізки в серпні, це буде остання обрізка перед зимою, так як восени огорожі вже не ростуть.

У серпні для газонів не використовуйте добрива з високим вмістом азоту, тому що це тільки стимулює зростання, якому буде шкідлива осіння погода. Кінець літа означає повільніше зростання газону, тому переконайтеся, що газонокосарки налаштовані на більш високу стрижку.

Вологість та вентиляція у теплиці

Щоб запобігти пошкодженню рослин через перегрівання, провітрюйте теплицю, відкриваючи кватирки та двері у теплі літні дні серпня. Щоб додатково захистити ніжні рослини від перегріву, розгляньте можливість використання жалюзі або фарби, що затіняють у найспекотніші дні серпня.

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