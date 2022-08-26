Обрізання рослин: три головні помилки садівників

Обрізання може врятувати рослину або вбити її, тому експерт із садівництва поділився трьома ключовими помилками, яких часто припускаються під час виконання цього завдання.

Обрізання – це метод контролю зростання та розвитку рослин за певними схемами. Обрізання завжди стимулює зростання, та наскільки сильно садівники обрізають рослину, залежить від того, чого вони хочуть досягти. Якщо рослина не піддавалася регулярному обрізанню і була залишена для зростання природним чином, вона може потребувати так званого серйозного обрізання, яке призведе до появи великої кількості нових пагонів і швидкого зростання наступної весни.

Елені Верутсос, експертка із садівництва, поділилася з Еxpress.co.uk декількома поширеними помилками під час обрізання, яких слід уникати, щоб отримати максимальну віддачу без помилок.

Обрізання у невдалий час

Обрізання, зроблене занадто рано чи занадто пізно, може пошкодити або навіть вбити ваші дерева й кущі.

Якщо обрізати занадто рано, рослина стимулюватиме нове зростання, яке не встигне зміцніти до зими, що призведе до пошкодження нових пагонів від морозу.

Садівники, які обрізають надто пізно, можуть випадково видалити квіткові бруньки, які б розпустилися навесні.

Найкращий час для обрізання більшості рослин – пізня зима або рання весна, до початку нового зростання. Це дає рослині час на відновлення перед літніми стресами.

Проте є кілька винятків. Ті, хто не знає, коли обрізати певну рослину, можуть звернутися по пораду до розплідника або садівничого центру.

Відмова від обрізання

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Обрізання вкрай необхідне для стимулювання здорового зростання та омолодження кущів і рослин. Одна з найпоширеніших помилок, якої припускаються люди, – це взагалі не обрізати свої рослини.

Так, обрізання потребує сил і часу, але воно необхідне.

Надмірне обрізання

Обрізання дерев і кущів – важлива частина догляду за садом. Це сприяє здоровому зростанню, і навіть може зробити ваші рослини привабливішими.

Але й тут можна перебрати міру. Надмірне обрізання може навіть вбити ваші рослини. Так само, як і повна його відсутність, надмірне обрізання також може бути злом. Одна з найбільших небезпек надмірного обрізання полягає в тому, що воно може стимулювати надмірне зростання. Спочатку це може здатися непоганим результатом, та швидко може вийти з-під контролю.

Надмірне зростання у довгостроковій перспективі означає більше роботи для садівників, а також може зробити рослини більш вразливими до шкідників і хвороб.

Ще одна проблема надмірного обрізання полягає в тому, що воно може послабити рослину. Це пов'язане з тим, що під час цього процесу видаляються листя і стебла, необхідні для загального здоров'я рослини.

Точний спосіб визначити, чи не занадто багато ви обрізали – подивитися на саму рослину. Якщо вона має вигляд напруженої або пошкодженої, ви, ймовірно, переборщили.

Ще один спосіб це визначити – за кількістю нового зростання. Якщо ви бачите багато нових пагонів і листя, отже, ймовірно, ви робите надмірне обрізання. Якщо ви вважаєте, що обрізаєте занадто багато, найкраще буде на деякий час припинити обрізання і подивитися, як рослина відреагує. Якщо вона почне відновлюватися, ймовірно, ви обрізали надто коротко.

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