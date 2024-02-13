Оцет, яйця і картопляна вода: 7 найнесподіваніших добрив, які можна знайти на кухні

Ні для кого не секрет, що садівники хочуть мати здорові й гарні рослини. І якщо у вас немає грошей на добрива для рослин – це не проблема.

Існує низка добрив, які вже можуть бути у вас під рукою – і всі вони є на кухні!

Gardening know how назвав 7 домашніх добрив, які можна використовувати в саду та які не коштуватимуть дорого.

Молоко

Молоко / Фото: Getty Images

Молоко корисне не лише для вас, а і для рослин. Насправді використання його як добрива – старовинний засіб, що прийшов із давніх-давен. Це чудове джерело кальцію, але молоко також містить корисні білки, вітамін B та цукор, які приносять користь рослинам, покращуючи їхній загальний стан і врожайність. Ви можете використовувати свіже або прострочене, згущене й навіть сухе молоко. Але обов'язково розводьте його водою щонайменше 50/50. Використовуйте продукт як обприскування для листя або полийте біля основи рослин, де коріння поступово вбере його. Якщо ви використовуєте сухе молоко, просто посипте його біля коріння і полийте.

Желатин

Желе, а точніше неароматизований желатин – чудове добриво для кімнатних квітів і рослин у саду. Він, власне, є формою колагену, отриманого з кісток, шкір тварин тощо, і є гарним джерелом азоту, що сприяє здоровому розвитку і зростанню рослин. Вам треба розвести його великою кількістю води – один пакетик на літр рідини (зазвичай пакетик желатину розчиняють у чашці гарячої води, а потім додають три склянки холодної). Поливайте просто ґрунт навколо рослин один раз на місяць.

Яєчна шкаралупа

Більшість із нас знає, що кальцій зміцнює кістки, але чи знаєте ви, що рослини теж отримують користь від цієї поживної речовини? Яєчна шкаралупа багата на кальцій, а також невелику кількість азоту, фосфорну кислоту та інші мікроелементи. Як добрива шкаралупа з яйця допомагає збільшити поділ клітин і сприяє сильнішому та здоровішому зростанню. Це також може допомогти зменшити вершинну гниль томатів.

Вимийте і роздавіть яєчну шкаралупу (можна навіть кинути до блендера та подрібнити), а потім посипте нею садовий ґрунт або додайте до компостної купи. Так само ви можете зробити спрей з кальцієвими добривами самостійно. Заповніть 3-літрову банку водою і яєчною шкаралупою та настоюйте близько місяця. Змішайте 1 склянку розчину з 1 літром води в пульверизаторі і використовуйте як обприскування листя. Для досягнення тих самих результатів ви також можете використовувати залишки води від варіння яєць.

Вода для приготування їжі

Якщо говорити про киплячу воду, то вона також (звісно, охолоджена) може стати чудовим добривом для садових рослин. Вода, в якій варили картоплю, овочі, яйця й макарони, насправді наповнена поживними речовинами, як-от фосфор, азот, залізо, кальцій тощо. Тепер замість того, щоб виливати корисну кулінарну воду до каналізації, дайте їй охолонути і поливайте рослини. Вони віддячать вам за це здоровішим зростанням. Це особливо корисно для кімнатних квітів, але будь-яка рослина може отримати користь від цього недорогого добрива.

Кава

Кава / Фото: Credits

Використання кавової гущі як добрива додає у ґрунт органічні речовини, покращуючи загальний дренаж, утримання води та аерацію. Вона також містить близько двох відсотків азоту. Кажуть, що така гуща корисна і для рослин, які люблять кислоту. Просто майте на увазі, що це справедливо лише для сирої кавової гущі: свіжа мелена гуща кисла, а використана – майже нейтральна. Найкращий спосіб використовувати кавову гущу – компостувати її, але ви також можете розкидати її поверхнею ґрунту навколо рослин і полити водою.

Банани

Банани корисні не лише для нас, але можуть принести користь рослинам. Вони є чудовим джерелом калію і добре підходять для ґрунту. Банани також можуть забезпечити рослини фосфором. Хоча в деяких джерелах говориться, що бананову шкірку треба класти просто у ґрунт, щоб поживні речовини вилужилися в нього, зазвичай рекомендується спочатку її компостувати. Для цього бананову шкірку треба розрізати на дрібні шматочки, щоб вони швидше розклалися. Однак ви можете відмовитися від компостування і натомість приготувати рідке добриво в домашніх умовах. Просто наріжте бананову шкірку, покладіть її до банки з водою і залиште на тиждень або близько того. Потім полийте розчином рослини, кинувши шкірку, що залишилася, до компостної купи.

Оцет

Оцет корисний для багатьох цілей, а в саду білий оцет є гарним органічним гербіцидом. Але що ви, ймовірно, не знали, то це те, що яблучний оцет можна використовувати як добриво для підтримки здоров'я рослин. Лише столова ложка оцту (одна столова ложка на 3-4 літри води) може підвищити захисний механізм рослини, допомагаючи їй боротися з комахами-шкідниками та мікробами. Це також прискорює проростання і збільшує врожайність. Вилийте розведену суміш оцту та води на ґрунт навколо рослин, щоб вони були здоровими.

Також як добриво ви можете використовувати прісну воду з акваріума. Коли ви його чистите, не виливайте воду, натомість використовуйте її для поливання рослин. Вона багата на корисні бактерії, калій, фосфор, азот і мікроелементи, які сприяють пишному і здоровому зростанню. А рибні відходи також є чудовим добривом для рослин.

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