Одяг із захистом від сонця: чи справді UPF працює та чому цього літа про нього усі говорять

Одяг із захистом від сонця / © Credits

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Літо — це час відпусток, прогулянок, пляжів і пікніків. Однак разом із приємним теплом приходить і небезпека ультрафіолетового випромінювання, яке прискорює старіння шкіри, провокує сонячні опіки та підвищує ризик розвитку раку шкіри, про це розповіло видання Cleveland Clinic.

Саме тому дерматологи дедалі частіше радять не обмежуватися лише сонцезахисним кремом, а додати ще один рівень захисту — одяг із UPF, тобто коефіцієнтом захисту від ультрафіолету.

Сьогодні такий одяг випускають у найрізноманітніших варіантах: від капелюхів і сорочок до легінсів і спортивних костюмів. І вигляд він має зовсім не як спеціалізоване екіпірування, радше нагадує сучасний спортивний або атлетичний гардероб.

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Що таке UPF і як він працює

UPF (Ultraviolet Protection Factor) показує, яку частину ультрафіолетового випромінювання затримує тканина. Звичайний одяг не забезпечує повного захисту, ультрафіолет проходить крізь мікроскопічні проміжки між нитками, а світлі та тонкі тканини пропускають ще більше сонячного проміння.

Саме тому спеціальний UPF-одяг виготовляють із тканин, які створюють набагато ефективніший бар’єр для сонячних променів. До того ж через щільніше плетіння такі речі часто здаються якіснішими, навіть приємнішими на дотик, ніж звичайна бавовняна футболка.

Що означає рейтинг UPF

Чим вищий показник UPF, тим менше ультрафіолету проходить крізь тканину, наприклад:

UPF 30 пропускає лише приблизно 1/30, або 3,3%, ультрафіолетових променів.

UPF 50+ — найвищий рівень захисту. Такий одяг пропускає менш ніж 2% УФ-випромінювання.

Для порівняння, звичайна бавовняна футболка забезпечує захист приблизно на рівні UPF 5, тобто значно нижчий.

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Від чого залежить ефективність UPF-одягу

Як і будь-який текстиль, сонцезахисний одяг не служить вічно. За активного використання він зазвичай зберігає свої властивості приблизно 2-3 роки.

Також варто звертати увагу на етикетку. Якщо захист забезпечується спеціальним покриттям тканини, після кожного прання його ефективність поступово зменшується. Саме тому виробники часто вказують, на скільки циклів прання розрахований заявлений рівень UPF.

Як зробити звичайний літній гардероб безпечнішим

Навіть якщо у вас немає спеціального UPF-одягу, деякі правила допоможуть краще захиститися від сонця.

Обирайте темні кольори . Чорний, темно-синій, темно-зелений, бордовий чи коричневий краще блокують ультрафіолет, ніж світлі тканини.

Звертайте увагу на щільність тканини . Якщо крізь матеріал легко проходить світло, він майже не захищає від сонячних променів. Щільне плетіння значно ефективніше.

Надавайте перевагу синтетичним волокнам. Поліестер і нейлон захищають від ультрафіолету краще, ніж натуральні тканини, зокрема бавовна чи конопляне волокно.

Також хорошими природними захисними властивостями вирізняються щільні матеріали, як-от джинс, вовна чи парусина.

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Кому варто носити UPF-одяг

Насправді — усім, і дітям, і дорослим. Особливо корисним він буде тим, хто:

швидко отримує сонячні опіки чи має схильність до появи веснянок

приймає препарати, які підвищують чутливість шкіри до сонця, наприклад, деякі ліки проти акне чи антигістамінні засоби

відпочиває у горах або країнах, розташованих ближче до екватора, де ультрафіолетове випромінювання значно інтенсивніше.

Навіть якщо сорочка, штани та капелюх чудово захищають тіло, відкритими залишаються обличчя, шия, кисті та інші ділянки шкіри. Саме тому дерматологи рекомендують поєднувати UPF-одяг і сонцезахисний крем. Така комбінація забезпечує максимально ефективний захист від сонячних опіків, фотостаріння та знижує ризик розвитку раку шкіри.

Сонцезахисний одяг — це вже не нішевий спортивний аксесуар, а сучасна альтернатива звичайному літньому гардеробу. Він не скасовує використання SPF, але значно підсилює захист шкіри, особливо під час тривалого перебування на сонці.

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