Одна помилка, яка може зіпсувати врожай: як правильно обрізати помідори

Ваші помідори, ймовірно, мають бути вперше обрізані в червні, коли щойно пересаджен рослини починають робити великі стрибки у зростанні. Вони насолоджуються довшими днями та теплішими ночами початку літа.

Проте в міру росту томати можуть трохи вийти з-під контролю. Вони швидко ростуть і випускають багато пагонів, які спрямовують енергію від виробництва плодів. Коли це починається, саме час почати обрізати рослини помідорів. Зробивши кілька простих процедур зараз, ви збережете свої рослини охайними, що допоможе запобігти хворобам, а також збільшить вашу врожайність.

Перш ніж взяти до рук секатор, є кілька основ, які вам потрібно вивчити, щоб переконатися, що ви робите правильне обрізання. Не всі томати його потребують. Крім того, обрізання у неправильному місці може фактично зруйнувати ваші шанси на великий урожай.

Gardening Know How розповідає, як почати обрізання помідорів та чому саме зараз найважливіший час для нього.

Чи всі помідори потребують обрізання

Не всі помідори однакові. Існують два основних типи: детермінантні та індетермінантні. Детермінантні томати — це кущові рослини, тобто вони припиняють рости на певній висоті. Вони набагато нижчі й компактніші, ніж індетермінантні сорти, та не потребують обрізання.

Індетермінантні помідори можуть досягати 2 м або вище, якщо дозволити їм продовжувати рости. Вони випускають багато пагонів, які забирають енергію і поживні речовини від виробництва плодів. Ці виткі види томатів найкраще плодоносять, коли їх обрізати, що спрямовує ресурси рослини на вирощування великої кількості великих, соковитих плодів. Обрізання також сприяє швидшому їх дозріванню, особливо в кінці сезону.

Переваги обрізання помідорів

Більший урожай — не єдина перевага обрізання невизначених сортів помідорів. Розумне зрізання також може зберегти рослини здоровішими.

Томати можуть швидко дати багато гілок з купою скупченого листя. Обрізання пагонів і непотрібних гілок покращує потік повітря, що допомагає запобігти поширеним хворобам рослин.

Регулярне обрізання також полегшує виявлення поширених шкідників помідорів. Зменшується кількість листя, де можуть ховатися голодні томатні рогові черви та надокучлива попелиця.

Найкращий час для початку обрізання — це коли рослини досягнуть щонайменше 30 см заввишки. Залежно від того, де ви живете та коли почали вирощувати помідори, точна дата відрізнятиметься. Але рослини багатьох садівників перевищують цей поріг на початку червня. Тож зараз ідеальний час взяти до рук секатори.

Нові пагони на рослинах томатів з’являються швидко, тому вам потрібно продовжувати обрізати їх кожен тиждень чи два протягом решти вегетаційного періоду. На щастя, обрізання відкриває структуру ваших рослин і полегшує спостереження за пагонами, що з’являються. Зламайте або зріжте їх, перш ніж вони стануть занадто великими. Найкраще видаляти їх, коли вони менше 5 см завдовжки.

Обрізайте рослини помідорів вранці, але не робіть жодних зрізів, якщо вони вологі. Це може призвести до хвороб. Якщо ваші рослини мають будь-які ознаки хвороби, обов’язково стерилізуйте секатори після кожної з них.

Навіть якщо ваші рослини томатів ще не досягли 30 см заввишки, можливо, вам однаково доведеться їх обрізати, адже ті з них, які цвітуть, але ще не досягли порогу 30 см, також потребують обрізання.

Зривайте всі квіти помідорів, які з’являються на рослинах заввишки менше 30 см. Якщо ви їх залишите, вони можуть розвинутися у звичайні плоди, а на цьому етапі циклу росту дозволяючи маленькій рослині цвісти та плодоносити, ви лише виснажите її енергію, яка їй знадобиться пізніше. Зачекайте, поки ваші помідори досягнуть позначки 30 см, перш ніж дозволити квітам перетворитися на плоди.

Не робіть цієї помилки обрізання

Обрізання помідорів — швидка, проста й доволі цікава справа. Це чудовий час, щоб перевірити здоров’я ваших рослин, знайти небажаних комах і навчити ваші помідори рости великими та сильними. Але також легко захопитися обрізанням і зробити зріз, якого не варто було робити. І є одна помилка під час обрізання, яка може зіпсувати ваш урожай на решту літа.

Не зрізайте верхівку головного стебла, лише пагони, які з’являються у місцях з’єднання бічних гілок і головного стебла. Якщо ви випадково обріжете верхівку рослини помідорів на цьому етапі сезону, ви значно скоротите врожайність плодів на решту літа. Всі інші гілки відходять від цього стебла, і саме там з’являються та розвиваються плоди ваших томатів.

Однак якщо ви випадково обріжете верхівку помідора, то можете дозволити кільком пагонам розвинутися і перетворити їх на нові головні стебла. Вони, ймовірно, не будуть такими міцними, як початкове головне стебло, але однаково дадуть багато плодів.

