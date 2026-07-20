Одна помилка може зіпсувати річ: як правильно виводити плями крові

як правильно виводити плями крові / © Credits

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Фахівці University of Georgia рекомендують діяти якомога швидше та обирати спосіб очищення залежно від типу матеріалу, свіжу пляму потрібно негайно промити холодною проточною водою, бо гаряча лише закріпить забруднення, тож видалити його буде значно складніше.

Одяг

Пляму на одягу після промивання рекомендують натерти господарським милом або обробити рідким пральним засобом, після чого знову прополоскати. Якщо забруднення старе чи стійке, можна нанести кілька крапель нашатирного спирту та повторити прання. За потреби допускається використання відбілювача відповідно до рекомендацій виробника тканини.

Ще один ефективний спосіб — замочити річ у прохолодній воді щонайменше на 30 хв. Якщо слід не зник, варто повторно замочити тканину у ледь теплій воді з засобом для попереднього замочування з ферментами. Після цього залишки плями потрібно потерти пральним засобом. Якщо забруднення все ще помітне, можна нанести 3% перекис водню на 1–3 хв, ретельно змити та випрати виріб.

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Килими

Спосіб очищення залежить від матеріалу покриття. Для синтетичних волокон рекомендують приготувати розчин із чайної ложки м’якого нейтрального мийного засобу та приблизно 250 мл прохолодної води. Пляму потрібно промокати, а не терти, щоб не втирати кров глибше у волокна. Якщо забруднення залишилося, можна використати розчин із столової ложки нашатирного спирту та половини склянки води. Після оброблення поверхню промокніть сухою серветкою, накрийте поглинальною тканиною та залиште висихати природним шляхом.

Для вовняних килимів застосовують такий самий мийний розчин, але без використання нашатирного спирту.

Хутряні вироби очищають мильною піною з додаванням кількох крапель нашатирного спирту. Оброблення проводять у напрямку ворсу, щоб не допустити надмірного намокання основи. Потім хутро протирають чистою вологою тканиною та сушать далеко від джерел тепла.

Підлога

Для цегли, бетону, каменю та керамічної плитки спочатку достатньо протерти поверхню губкою, змоченою холодною водою. Якщо пляма залишилася, її миють розчином прального засобу чи кальцинованої соди у теплій воді, після чого ретельно змивають.

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Мармур потребує делікатнішого догляду. Якщо холодна вода не допомогла, рекомендується приготувати густу пасту з води, порошкового мийного засобу та перекису водню. Пасту наносять товстим шаром, накривають вологою тканиною, а після освітлення плями поверхню добре промивають і висушують.

Для вінілових та інших еластичних покриттів достатньо мильної води. Якщо забруднення не зникає, можна використати розчин із приблизно 4 л води та половини склянки хлорного відбілювача, після чого поверхню необхідно ретельно промити.

На дерев’яній підлозі кров потрібно одразу витерти тканиною, змоченою холодною водою, насухо висушити та за потреби відполірувати чи навощити.

Меблі та оббивка

Металеві, бамбукові та ротангові меблі достатньо протерти холодною чи мильною водою та висушити.

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Для шкіряних меблів використовують лише піну м’якого мильного розчину. Її акуратно наносять губкою та не розтирають пляму, після чого поверхню насухо витирають. Для догляду за шкірою можна використати спеціальне мило для шкіряних виробів.

Оббивку зі скловолокна очищають холодною водою. Якщо пляма залишилася, застосовують спеціальний розчин, який складається з однієї частини гліцерину, однієї частини рідкого засобу для миття посуду, восьми частин холодної води та кількох крапель нашатирного спирту. Просочену серветку залишають на плямі та періодично замінюють її чистою, після чого поверхню ретельно промивають.

Для натуральних тканин, наприклад, бавовни та льону, використовують розчин із холодної води, мийного засобу та нашатирного спирту, а після очищення рекомендують застосувати засіб для попереднього замочування. Шовк потребує делікатнішого оброблення лише тим самим розчином, але без нашатирного спирту.

Синтетичні тканини також очищають за допомогою цього розчину, з додаванням кількох крапель нашатирного спирту. Для вовняної оббивки використовують аналогічний розчин, але без аміаку.

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Стіни, шпалери та стеля

На звичайних паперових шпалерах кров може залишити незворотний слід. Їх рекомендують лише обережно промокнути вологою тканиною та не розтирати пляму. Дерев’яні панелі очищають холодною водою, після чого насухо витирають і полірують.

Метал, пластик і скло

Алюміній, латунь, бронзу, мідь, хром, золото, срібло, нержавійну сталь, олово та інші металеві поверхні достатньо вимити холодною чи мильною водою та насухо витерти.

Такий самий спосіб підходить для скла, дзеркал, кераміки, кришталю, емалі, акрилу, пластику, тефлону та інших твердих поверхонь.

Алебастр і міжплиткові шви

Для алебастру рекомендують пасту з води, прального порошку та хлорного відбілювача. Її наносять на пляму, накривають вологою тканиною, а після освітлення поверхню ретельно промивають.

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Міжплиткові шви спочатку очищають холодною водою. Якщо цього недостатньо, їх обережно чистять зубною щіткою з харчовою содою чи порошковим мийним засобом. За потреби застосовують хлорний відбілювач.

Зовнішні поверхні

Для терас, патіо, бетонних доріжок, цегли та кам’яної кладки спочатку використовують холодну воду. Якщо пляма не зникає, її миють розчином прального засобу чи кальцинованої соди, після чого поверхню ретельно промивають. Дерев’яні зовнішні поверхні очищають так само як і дерев’яну підлогу, а саме, холодною водою з подальшим висушуванням.

Застереження

Фахівці University of Georgia радять завжди читати етикетку з рекомендаціями щодо догляду за виробом перед використанням будь-якого засобу для виведення плям. Кожен очищувач потрібно спочатку перевірити на малопомітній ділянці, щоб переконатися у стійкості кольору.

Нашатирний спирт може пошкодити шовк і вовну, тому для цих матеріалів його використовують лише у дуже розбавленому вигляді чи взагалі уникають. Кальцинована сода є токсичною, а під час роботи з відбілювачами, агресивними чи легкозаймистими речовинами необхідно користуватися гумовими рукавичками та забезпечити хорошу вентиляцію приміщення.

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Також усі засоби для чищення потрібно зберігати відповідно до інструкцій виробника, у недоступному для дітей місці.

Універсального способу видалення плям крові не існує — ефективний метод залежить від типу матеріалу. Проте є правило, яке працює завжди: діяти потрібно якнайшвидше, використовувати холодну воду та підбирати засіб відповідно до поверхні.

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