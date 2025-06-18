Один простий лайфгак: що зробити, щоб помідори не захворіли на фітофтороз

Помідори / © Associated Press

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Помідори є однією з найпопулярніших культур для вирощування в літні місяці, але серйозною проблемою для них може бути фітофтороз.

Еxpress.co.uk поділилися експертною думкою стосовно профілактики фітофтороза помідорів.

Що таке фітофтороз

Фітофтороз — це грибкова інфекція, яка поширюється через вітер і бризки води. Хвороба зазвичай проявляється від червня до серпня, але сирі умови можуть спровокувати її раніше.

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Помідори у відкритому ґрунті особливо чутливі до фітофторозу, особливо в теплих і вологих умовах. Початкові ознаки фітофторозу включають коричневі втоплені плями на дозріваючих томатах, які потім можуть поширюватися на решту рослини.

Лікувати фітофтороз може бути складно, тому важливі профілактичні заходи та регулярний моніторинг ваших рослин обовʼязковий

Як запобігти хворобі

Один із найефективніших способів запобігти фітофторозу — це мульчування рослин помідорів.

Мульча може підтримувати низьку температуру коренів, запобігати їх висиханню та перешкоджати поширенню хвороб під час поливу.

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Під час зрошення хвороботворні мікроорганізми, що передаються з ґрунту, можуть потрапити на рослину, що потенційно може призвести до зараження. Мульча служить захисним бар’єром між ґрунтом і рослиною, запобігаючи цьому.

Існує велика різноманітність її типів, але деякі з найкращих варіантів для томатів включають солому, деревну тріску, скошену траву та природні альтернативи.

Застосування мульчі навколо рослин помідорів не тільки захистить їх від хвороб, але й допоможе в боротьбі з бур’янами.

Застосовуючи мульчу, просто розсипте шар товщиною приблизно 5-7 см навколо кожної рослини.

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