Один раз і більше ніколи: рослини, які не хочеться повторно вирощувати у саду

Садівництво — це завжди поєднання радості, терпіння та невпинних експериментів. Кожен досвідчений садівник знає, що не всі рослини однаково легко приживаються, а деякі можуть перетворити вашу ділянку на справжній випробувальний полігон.

Броколі

Броколі / © Associated Press

Видання Martha Stewart розповіло, які рослини досвідчені садівники більше ніколи не наважаться вирощувати та чому, а також надали перелік найчастіших «розчарувань» та порад, як уникнути помилок.

Цибуля: маленькі інвестиції, великі розчарування

Цибуля / © Associated Press

Багато садівників визнають, що вирощування цибулі — це більше зусиль, ніж вигоди. Садиш маленьку цибулину, а отримуєш трохи більшу, тож краще купити у магазині.

Традиційна жовта цибуля потребує часу та правильного догляду, а врожай може бути непередбачуваним. Водночас зелена цибуля росте набагато простіше та швидше, її можна вирощувати навіть на підвіконні, тому багато садівників рекомендують почати саме з неї.

Кабачки та цукіні: красені, які ваблять непроханих гостей

Кабачки / © Credits

Хоча ці овочі швидко ростуть, вони часто стають «жертвами» шкідників і хвороб. Основні проблеми:

  • Борошниста рослинна цвіль

  • Кабачкові гусениці

  • Кабачкові жуки

Кабачкові гусениці знищують усе за лічені дні. Якщо все ж хочеться мати свій врожай, краще вирощувати кабачки у великих контейнерах і регулярно обробляти від шкідників.

Кінза: ароматна, але примхлива

Кінза / © Credits

Кінза любить тепло, але часто «псує плани» садівникам, ця рослина швидко в’яне чи «йде у насіння», коли ви очікуєте свіжого листя для страв. Для тих, хто хоче мати свіжу кінзу, кращий варіант — вирощувати її у горщиках на підвіконні, де легше контролювати полив і температуру.

Броколі: більше турбот, ніж користі

Броколі / © Associated Press

Броколі приваблює таких шкідників, як білокрилка, попелиці та вуховертки. Через це урожай часто менший, ніж очікують садівники. Тож не варто витрачати стільки часу на одну головку.

Альтернатива — легші у вирощуванні культури, як-от салат, редиска чи шпинат, які дають стабільний урожай без надмірних зусиль.

М’ята: зелений «агресор»

М’ята / © Associated Press

М’ята швидко розростається та здатна заполонити весь сад. Навіть висаджена у горщик, вона може прорости крізь землю та колонізувати сусідні грядки. Подекуди, навіть бетонна огорожа не зупинить її.

Якщо ви хочете мати свіжу м’яту, найкращий варіант — вирощування у контейнерах, які легко переміщати чи на окремій ділянці.

Садівництво — це мистецтво проб і помилок. Іноді краще відмовитися від певних культур, щоб не витрачати час і сили. Якщо ви шукаєте прості у догляді та стабільні рослини, зверніть увагу на таку зелень, як салат, шпинат і зелена цибуля, трави у контейнерах і невибагливі овочі. І пам’ятайте, що сад — це місце радості, а не стресу.

