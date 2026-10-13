Одна головка дасть до 8 рослин: як виростити часник із супермаркету

Урожай часнику / © Credits

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Ароматний часник — незамінний інгредієнт осінніх супів, рагу та запіканок. Однак що, як не купувати його щоразу, а виростити самостійно. За словами садівника Іша Камрана, для цього не потрібне спеціальне насіння, великий город або складний догляд. Достатньо однієї головки часнику, горщика чи невеликої грядки та трохи терпіння.

Як отримати кілька рослин з однієї головки

Як пояснює експерт, із однієї головки часнику можна отримати приблизно 6-8 рослин. Секрет простий, висаджувати потрібно не всю головку, а окремі зубчики. Кожен із них за сприятливих умов здатен сформувати нову головку.

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Для садіння Камран радить обирати органічний чи місцевий часник, який, на його думку, має більше шансів дати добрий урожай. Водночас результат залежить від конкретного сорту та умов вирощування.

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Ще одна перевага — часник не потребує багато місця. Його можна вирощувати не лише на грядці, а й у горщику на балконі чи у дворі.

Часник варто садити восени

Осіннє садіння ціниться за те, що зубчики встигають укорінитися до весни. Зимовий холод також відіграє важливу роль у розвитку багатьох сортів часнику, бо допомагає їм сформувати повноцінні головки.

Садівник радить залишати рослинам достатньо простору, відстань між зубчиками має становити приблизно 8–10 см. Для садіння підійде якісний універсальний компост або родючий ґрунт із хорошим дренажем.

Садити зубчики потрібно загостреним кінцем догори, пласкою основою донизу. Заглиблюють їх приблизно на дві висоти зубчика, після чого поливають і залишають надворі.

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Що робити навесні та коли збирати врожай

Після садіння часник не потребує постійної уваги. Узимку він поступово вкорінюється, а навесні починає активніше рости. Якщо з’являться перші зелені паростки, хвилюватися не варто — це природна частина розвитку рослини.

Коли потеплішає, важливо стежити за вологістю ґрунту та не дозволяти йому повністю пересихати. Водночас надмірний полив небажаний, адже часник погано переносить застій води.

За словами Камрана, приблизно з червня до липня листя починає жовтіти та відмирати. Це може свідчити про наближення часу збору врожаю. Однак орієнтуватися варто не лише на календар, а й на стан рослин та сформованість головок.

Вирощування часнику — простий спосіб отримати власний урожай без великих витрат і зайвого клопоту.

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