Опале листя: 2 місця, де ніколи не слід його залишати та 3 найкращі місця для його розміщення

Опале листя / © Credits

Реклама

Рух «залишайте листя там де воно є», здається, щоосені привертає все більше уваги — і легко зрозуміти, чому. Це корисно для навколишнього середовища та значно спрощує осіннє прибирання для садівників. Але ви не можете просто залишати все, що падає у вашому дворі та саду, і не очікувати жодних проблем.

Звідки треба обовʼязково прибрати листя, а де можна його залишати, розповідає GardeningKnowHow . Корисні поради допоможуть вам отримати найбільшу користь від опалого листя та забезпечити безпеку у вашому дворі та саду.

Де ніколи не слід залишати листя

Є кілька місць у вашому саду, де залишати листя може завдати більше шкоди, ніж користі. Ось два місця, де ніколи не слід дозволяти йому накопичуватися.

Реклама

На доріжках

Залишення листя на доріжках може призвести до неприємностей. Мокре листя — або, що ще гірше, замерзле листя — може призвести до посковзнення та падіння. Зовнішні сходи особливо небезпечні, коли вони покриті шаром слизького листя.

Залишення листя на мощених доріжках та сходах не тільки є небезпечним, але й не приносить користі вашому саду чи дикій природі. Коли листя розкладається, воно перетворюється на багату листову плісняву, яка покращує ґрунт і допомагає рослинам процвітати. Але якщо його залишити розкладатися на мощених ділянках, ця поживна органічна речовина марнується та створює брудний безлад, який вам доведеться прибирати пізніше.

На газоні

Реклама

Тут є одне застереження. Ви можете залишати листя на газоні, але в розумних межах. Не дозволяйте опалому листю повністю засипати ваш газон. Ви повинні покривати листям лише близько 20% вашого газону, інакше ви напрошуєтеся на проблеми.

Занадто багато листя, залишеного на газоні, може задушити ваш газон взимку та потенційно знищити траву навесні. Це також може збільшити ваші шанси на розвиток грибка снігової плісняви ​​взимку та запросити шкідників-тварин, таких як миші, навесні.

Якщо ви залишаєте листя на газоні, не дозволяйте йому вкривати дернину. Подрібніть його газонокосаркою, перш ніж воно стане надмірним. Це допомагає листю швидше розкладатися та повертає поживні речовини назад у ґрунт. Але, як і з будь-яким добривом для газону (навіть органічним), його може бути забагато. Обмежте кількість листя на газоні до 10-20% загального покриття для найкращих результатів.

Куди класти листя замість цього

Є кілька альтернативних місць у вашому ландшафті, яким корисно використовувати велику кількість опалого листя. Тому, якщо у вас забагато листя на доріжках або газоні, здуйте або згрібайте його в одному з цих трьох місць.

Реклама

На грядках та клумбах

Садові грядки та клумби — одне з найкращих місць для розміщення опалого листя. Вони діють як безкоштовний чарівний мульчуючий матеріал, який не тільки захищає рослини взимку, але й повертає поживні речовини назад у ґрунт, коли вони розкладаються.

Згрібіть або здуйте листя на грядки, що межують з вашим ландшафтом, і просто залиште їх лежати всю зиму. Вони повільно розкладатимуться навколо рослин, додаючи багату на органічні речовини листову цвіль у ґрунт з мінімальними зусиллями.

Ідеальний шар листя завтовшки 8-13 см. Ви ж не хочете душити рослини, але вам також потрібна достатня кількість листя, щоб допомогти зупинити ріст бур’янів восени до ранньої весни.

Реклама

Під деревами

Під деревами — ідеальне місце для залишення опалого листя. Це основне місце, куди вони природно падають, тому вам не потрібно нічого робити, щоб перемістити їх туди. Однак, якщо у вашому дворі є дерево з великою кроною, то воно може скидати листя по всьому двору.

У компостній купі

Якщо у вас забагато опалого листя і ви не знаєте, що з ним робити, то компостна купа — чудове рішення. Ви можете або почати компостну купу з нуля з усього щойно опалого листя, або додати його до існуючої купи чи контейнера.