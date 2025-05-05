Опівдні, вранці чи ввечері: експерт назвав найкращий час доби для поливання рослин і спростував поширений міт

Полив рослин / © Credits

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Поливання рослин — це дуже важлива річ для їхнього процвітання. І в цьому питанні головне дотримуватися правил і рекомендацій, а також враховувати температурний режим і особливості свого саду, починаючи від ґрунту і закінчуючи кількістю сонячних та затінених місць.

GardensIllustrated спитав Стюарта Томпсона, старшого викладача біохімії рослин Вестмінстерського університету, як правильно поливати рослини. За словами фахівця, рослини поглинають воду найбільше в сонячний день. Він пояснив, що рослини, які не ростуть у горщиках, отримають найбільшу користь від поливання вранці або ввечері, коли краплі встигають вбратися в ґрунт.

Чому не можна поливати рослини вдень

Поширена думка, що краплі води діють як лупа та обпалюють листя, якщо воно мокре, але це скоріше міт. За словами Томпсона, це справедливо для всіх рослин, за винятком листя з волосками, яке може утримувати краплі на достатній відстані від листка, щоб сонячні промені фокусувалися на його поверхні. Насправді ж сенс не поливати рослини в середині дня, коли сонце світить занадто сильно, полягає в тому, щоб уникати поливання під прямими променями, оскільки вода випарується, перш ніж зможе належним чином зволожити ґрунт.

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Рослини в контейнерах дуже швидко витрачають воду, тому рекомендується перемістити їх у тінь або поливати кілька разів на день.

Корисні поради щодо поливання

Рясно поливайте рослини, якщо попереду теплий і сонячний день

Поливайте рослини в ґрунті в саду вранці або ввечері

Уникайте поливання на повному сонці

Ставте кімнатні рослини в тінь або поливайте кілька разів на день

Холодна вода з-під крана добре підходить для рослин

У спеку зверніть найбільшу увагу на рослини, що в природі ростуть у прохолодніших або вологих районах, які менш адаптовані до занадто теплої погоди

Томпсон додав: що рослини мають системи для зменшення втрати води, які дуже ефективні для видів з посушливих середовищ з інтенсивним світлом, таких як сукуленти та юки, тому вони потребуватимуть менше догляду.

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