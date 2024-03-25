Оптимізація ванної кімнати: 3 помилки, які варто уникати

Навіть найдрібніші деталі можуть призвести до неправильного розташування предметів та дискомфорту.

Ванна кімната – місце, де ми витрачаємо час на особисту гігієну, тому важливо, щоб воно було не лише функціональним, а й комфортним та естетично приємним простором.

Інтерʼєр-дизайнерка Бріеллін Тертон ділиться 3 порадами, щоб ви уникнули неправильного розташування предметів та забезпечили собі максимальний комфорт.

Оптимізація функціональності

Основна ідея полягає в тому, щоб розташовувати предмети таким чином, щоб вони були легко доступні у використанні. Наприклад, рушникова стійка повинна бути розташована поруч із душем, щоб ви могли легко дістатися до рушників після душу. Це дозволить уникнути зайвих кроків та незручностей.

Приватність та естетика

Розташування туалету може значно впливати на загальний вигляд та зручність ванної кімнати. Помилкою є розміщення туалету таким чином, щоб він був видимим зразу ж при вході до приміщення. Це може створювати відчуття дискомфорту та порушувати приватність. Ідеальним варіантом буде розміщення туалету захованим за стіною.

Зручність у прибиранні

Ця помилка виникає, коли кути ванної кімнати перекриваються меблями або іншими предметами, до яких важко дістатися. Це може створити проблеми з чистотою та утруднити зберігання кімнати в належному порядку. Важливо розташовувати меблі та інші предмети так, щоб мати доступ до кожного кутка для зручного очищення та користування.

Уникайте цих трьох поширених помилок при ремонті ванної кімнати, щоб забезпечити не лише естетичний зовнішній вигляд, але й зручність і функціональність приміщення. Ретельне планування розташування елементів інтер'єру допоможе створити комфортне та практичне середовище для користування, що відповідає вашим потребам і побажанням.

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