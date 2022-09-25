Оранжерея в квартирі: як зробити кімнатний сад своїми руками

Для деяких садівників вегетаційний період може здаватися гнітюче коротким. Восени, взимку і напровесні їм може не вистачати можливості милуватися зеленню й квітами та бракувати звичних робіт з догляду за ними.

Але вам зовсім не обов'язково сумувати шість місяців на рік. Маючи невеликі знання про те, як створити сад у приміщенні, ви зможете самостійно зробити свою власну садову кімнату, наповнену зеленню та квітами, яка може прогнати нудьгу в холодну пору року.

Скористайтеся порадами садових експертів з Gardening Know How, які допоможуть вам зробити оранжерею в квартирі.

Ідеї для садової кімнати можуть бути різноманітними, тому вам краще сісти і подумати про те, чого хочете саме ви: це може бути тропічний рай, екзотичний японський сад або сад в англійському стилі.

Виберіть місце

Фото: Credits

Виділення площі під садову кімнату — завдання нелегке. Потрібно врахувати природну температуру приміщення, доступне освітлення та розміри. Важливо розуміти, що ви завжди можете додати світла та тепла. Якщо у вас є кімната, в якій взимку зазвичай прохолодно, але при цьому вона орієнтована вікнами на південь і добре освітлюється, ви можете задуматися про те, як її зробити теплішою. Якщо у вас тепла кімната без світла, це також можна виправити.

Обладнайте кімнату

Базовий кімнатний сад вимагає врахувати чотири речі:

Підлога. Уникайте дерев'яного паркету або килимових покриттів, оскільки вони можуть бути пошкоджені під час поливу рослин. Найкращими ідеями для садової кімнати були б плитка чи лінолеум.

Уникайте дерев'яного паркету або килимових покриттів, оскільки вони можуть бути пошкоджені під час поливу рослин. Найкращими ідеями для садової кімнати були б плитка чи лінолеум. Світло. Навіть якщо у вашій кімнаті багато світла, швидше за все, взимку воно буде заслабким для підтримки рослин. Додайте багато фітоламп або ламп широкого спектру на різній висоті.

Навіть якщо у вашій кімнаті багато світла, швидше за все, взимку воно буде заслабким для підтримки рослин. Додайте багато фітоламп або ламп широкого спектру на різній висоті. Повітря. Рослинам потрібна хороша вентиляція та приплив повітря, щоб почуватися комфортно. Якщо в обраній кімнаті поганий приплив повітря, додайте стельовий або підлоговий вентилятор, щоб забезпечити рух.

Рослинам потрібна хороша вентиляція та приплив повітря, щоб почуватися комфортно. Якщо в обраній кімнаті поганий приплив повітря, додайте стельовий або підлоговий вентилятор, щоб забезпечити рух. Вологість. Для більшості рослин вам потрібно додати вологість. Зволожувач із таймером може додати трохи додаткової вологості до кімнати.

Виберіть рослини

Фото: Credits

Ідеї для садової кімнати повинні враховувати зовнішній вигляд, якого ви прагнете, а також умови у вашій садовій кімнаті. Рослини для слабкого освітлення, такі як філодендрон та деякі пальми, можуть додати тропічну атмосферу до вашої кімнати. Можна вибрати навіть більш вимогливі до світла рослини, такі як цитрусові дерева та гарденії, якщо ви подбаєте про те, щоб забезпечити їх достатньою кількістю світла за допомогою фітоламп або ламп широкого спектру. Вам також може знадобитися невеликий обігрівач, щоб задовольнити температурні потреби вибраних вами рослин.

Пам'ятайте про безпеку

Важливо розуміти, що у цій кімнаті буде вода. Пам'ятайте про безпеку під час встановлення джерел світла, вологості та тепла.

Полив рослин

Поливайте за необхідності. Кімнатні рослини не так швидко поглинають воду, як вуличні. Рекомендується поливати рослини раз на тиждень і поливати тільки ті рослини, які потребують цього.

Читайте також: