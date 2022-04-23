Оригінальний і простий спосіб пофарбувати яйця на Великдень

Це дуже незвичайний і цікавий спосіб, який стане і чудовою розвагою для дітей.

Великдень — чудовий час, щоб поекспериментувати, адже можна не лише оригінально прикрасити паски, задекорувати свій дім, але і приємно провести час з дітьми, фарбуючи яйця до свята.

Наприклад, можна використовувати техніку декупаж або пофарбувати яйця натуральними фарбами, які ви зробите за допомогою звичайних продуктів, які точно є у вас в холодильнику. Але також можна трохи пофантазувати і використовувати техніку багатошарового фарбування.

Вам знадобиться:

білі курячі яйця

канцелярська гумка

фарба для яєць 4 різних кольорів

гумові рукавиці

оцет (якщо він потрібен за інструкцією до фарби)

Як зробити:

Відваріть яйця і дайте їм охолонути. Розведіть барвник в 4 окремих склянках, але не заповнюйте їх повністю. На кожне яйце одягніть канцелярську гумку. Кладіть по черзі яйця в фарбу різними боками, щоб вийшов малюнок, як на відео. Після фарбування покладіть яйця на паперовий рушник і дайте повністю висохнути. Коли яйця будуть сухими — зніміть гумку.

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