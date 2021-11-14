Осінні радості: що робити з хризантемами після цвітіння

Сезон хризантем у розпалі, їм, на відміну від жоржин і айстр, не шкодять осінні зливи і перші холоди, горщикові красуні можуть прикрашати балкони і ґаночки мало не до зими.

Як правильно подбати про хризантеми, коли відцвітуть, розповів експерт садового центру Greensad Ігор Білевич.

Чудо з горщика

Шикарні горщики з кущами хризантем зазвичай купують ранньої осені і милуються їхнім цвітінням щонайменше до листопада, а потім виникає питання, куди подіти і як доглядати за ними далі. На жаль, швидше за все, домогтися від кущів "професійного" цвітіння без спеціальних засобів не вдасться: саме вони сприяють тому, що кущ рясно цвіте при незначному зростанні стебел і листя. Можете залишити квітку в горщику, зрізавши стебла на зиму і поставивши його в темне прохолодне місце (як роблять і з усіма викопаними на зиму рослинами), або висадити у відкритий ґрунт (мінімум за півмісяця до перших морозів, щоб встигла адаптуватися та вкоренитися). Якщо пощастить, влітку хризантема різко піде на зріст, але квіточок поменшає і вони будуть не такими привабливими, як були при покупці. Але найчастіше висаджені на клумбі кущі просто не виходять із зимівлі, особливо якщо вам дістався теплолюбний, наприклад, індійський сорт хризантем.

У будь-якому випадку дізнайтеся у продавця, чи потрібно пересадити рослину. Якщо купуєте її в звичайній поживній грунтосуміші і в просторому горщику, можна залишити, все як є, але, якщо хризантема вміщена в торф або маленький тимчасовий горщик, краще пересадіть її в універсальний магазинний ґрунт (або самі змішайте дернову землю (50% суміші) з перегноєм) та піском (по 25%)). Не забудьте обдати ґрунт 2% розчином формаліну або гарячою водою для дезінфекції.

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Готуємось до зимівлі

Звичайні садові види в центральних, південних областях України і навіть у Києві можна не викопувати — клімат дозволяє просто підгортати їх компостом, торфом, землею або тирсою на зиму. Найбільш холодостійкі і невибагливі — корейські хризантеми дрібноквіткові (дубки), інші можуть і підмерзнути, особливо в безсніжні зими. Тому про всяк випадок викопайте своїх вихованців і перемістіть у відра, великі каструлі або горщики. Нехай вони доцвітуть у теплі (відцвілі кошики обривайте, щоб продовжити цвітіння), а потім обріжте стебла з пожовклим сухим листям на рівні 10-15 см від рівня ґрунту. Посудину з квіткою покрийте зверху щільною тканиною або папером, щоб не давав паростків, і поселіть кущі в прохолодне приміщення (ідеальна температура +3°С) на кшталт підвалу або погреба до лютого (поливати не потрібно). До кінця зими потрібно витягнути хризантеми з "темниці", виставити на підвіконня, що висвітлюються сонцем, і чекати появи пагонів. Можна залишити квіти на зиму і в будинку, але тоді доведеться періодично прищипувати пагони, щоб не витягувалися раніше часу, або користуватися спеціальним препаратом, що уповільнює ріст пагонів, а в лютому вже приступати до живцювання. Ще один варіант — для підстрахування відсадити восени частину кореневища в горщик, а основний кущ нехай чекає весняного обрізання в ґрунті.

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Весняне розсадження

Якщо залишали кущі на зиму в землі, починайте витягати їх з укриття, як тільки настане сонячна погода та розпочнуться садово-городні роботи. Переконавшись, що загроза заморозків минула (на початку травня – ідеально), можете висаджувати і кущі, що зимували в горщиках і ящиках. Тут головне – не забути про регулярну весняну розсадку пагонів, які з'являються по всьому кущі. Хризантема за рахунок відростків розмножується, і не варто ігнорувати процедуру – на 3-4 рік без розсаджування вона може просто не вийти із зимівлі через це. Як тільки паростки, що відросли, досягають висоти 5-7 см, обтрусіть зайву землю з коренів, обламайте пагони зі шматочками кореневища від куща і розсадіть їх, а стару центральну частину куща, яка цвіла восени, можете спокійно викидати. А з кожного хиленького відростка (можна розташувати їх попарно, ямки – на відстані 15-25 см одне від одного) до осені розростеться повноцінний кущ. Особливого догляду за ним не потрібно – тримайте вологу землю, але не заливайте водою, щоб не згнило коріння. А під час цвітіння хоч би раз підгодуйте хризантему фосфорно-калійним або універсальним добривом (вносите під попередньо политу рослину) – самі здивуєтеся пишноті та різноманітності квіток.

Тетяна Малиновська

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