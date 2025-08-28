ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Дім
Кількість переглядів
75
Час на прочитання
2 хв

Осінній сад: 5 робіт, які треба обовʼязково зробити у вересні

Вересень знаменує початок осені, а це означає, що рослини почнуть готуватися до зими.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Осінь

Осінь / © Credits

Ми зараз перебуваємо за кілька днів від нового місяця й на межі вступу в метеорологічну осінь.

У вересні багато рослин починають сповільнюватися та готуватися до зими, процес, що характеризується поступовою втратою листя в міру скорочення днів. Ви також можете очікувати трохи більше опадів у вересні, ніж у серпні.

Еxpress.co.uk найкращі поради щодо п’яти робіт, які слід виконати у вересні.

Садіння цибулинних рослин, що квітнуть навесні

Вересень — ідеальний час для посадки більшості цибулинних рослин, що квітнуть навесні, таких як нарциси, крокуси, гіацинти та аліуми.

Найкращий період для садіння більшості цибулинних рослин — від вересня до жовтня, поки ґрунт ще теплий.

Зменште полив кімнатних рослин

Вашим рослинам потрібно буде менше води, оскільки температура та кількість сонячного світла, яку вони отримують, знижуються, а це означає, що ви можете поступово зменшувати поливання кімнатних рослин, поки компост майже не висохне між поливами.

Ділення рослин

Вересень — ідеальний час для ділення рослин, розподіл рослин найефективніший, коли рослини не перебувають у стадії активного росту. Діліть літньоцвітучі рослини навесні (березень-травень) або восени (вересень-листопад), коли ґрунт достатньо сухий для роботи.

Збирайте фрукти

У вересні ви можете зібрати багато популярних фруктів, включаючи яблука, груші, сливи, виноград, персики та нектарини, а також ягоди, такі як ожина, малина, чорниця та журавлина.

Це також ідеальний час для замовлення нових фруктових дерев, пагонів та кущів, готових до наступного року.

Збирайте та зберігайте насіння

Вересень — ідеальний час для початку сезону збирання насіння. Вирощування рослин з насіння — це просто та недорого, і це можливість безкоштовно збільшити кількість рослин у вашому саду.

Дата публікації
Кількість переглядів
75
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie