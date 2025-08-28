Осінній сад: 5 робіт, які треба обовʼязково зробити у вересні

Осінь / © Credits

Ми зараз перебуваємо за кілька днів від нового місяця й на межі вступу в метеорологічну осінь.

У вересні багато рослин починають сповільнюватися та готуватися до зими, процес, що характеризується поступовою втратою листя в міру скорочення днів. Ви також можете очікувати трохи більше опадів у вересні, ніж у серпні.

п'яти робіт, які слід виконати у вересні.

Садіння цибулинних рослин, що квітнуть навесні

Вересень — ідеальний час для посадки більшості цибулинних рослин, що квітнуть навесні, таких як нарциси, крокуси, гіацинти та аліуми.

Найкращий період для садіння більшості цибулинних рослин — від вересня до жовтня, поки ґрунт ще теплий.

Зменште полив кімнатних рослин

Вашим рослинам потрібно буде менше води, оскільки температура та кількість сонячного світла, яку вони отримують, знижуються, а це означає, що ви можете поступово зменшувати поливання кімнатних рослин, поки компост майже не висохне між поливами.

Ділення рослин

Вересень — ідеальний час для ділення рослин, розподіл рослин найефективніший, коли рослини не перебувають у стадії активного росту. Діліть літньоцвітучі рослини навесні (березень-травень) або восени (вересень-листопад), коли ґрунт достатньо сухий для роботи.

Збирайте фрукти

У вересні ви можете зібрати багато популярних фруктів, включаючи яблука, груші, сливи, виноград, персики та нектарини, а також ягоди, такі як ожина, малина, чорниця та журавлина.

Це також ідеальний час для замовлення нових фруктових дерев, пагонів та кущів, готових до наступного року.

Збирайте та зберігайте насіння

Вересень — ідеальний час для початку сезону збирання насіння. Вирощування рослин з насіння — це просто та недорого, і це можливість безкоштовно збільшити кількість рослин у вашому саду.