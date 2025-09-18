ТСН у соціальних мережах

Осінній затишок: 7 предметів декору, які наповнять теплом ваш дім

Осінь — час, коли хочеться сповільнитися, загорнутися у плед, запалити свічки та проводити більше часу вдома. Саме тому цей сезон ідеально підходить для того, щоб оновити інтер’єр і наповнити його теплом, кольорами та фактурами, які відповідають настрою природи.

Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Осінній затишок: 7 предметів декору, які наповнять теплом ваш дім / © Credits

І тут зовсім не обов’язково робити ремонт, достатньо кількох акцентів, щоб оселя набула нового характеру. Видання Real Simple надало поради дизайнерів і зробили добірку з предметів декору, які допоможуть створити справжню осінню атмосферу у вашому домі.

Бездротові лампи

Світло — головний інструмент створення затишку. Якщо ви давно мріяли про додаткове джерело тепла в інтер’єрі, але розетки не там, де потрібно, вихід є: бездротові лампи.

Вони мобільні, стильні та практичні — їх можна переставляти з кімнати у кімнату, брати на балкон або навіть у сад. Обирайте моделі з можливістю регулювати яскравість і температуру світла, це дозволить змінювати атмосферу залежно від настрою.

Гілки з ягодами

Пампасна трава поступається місцем новому тренду — гілкам з ягодами. Вони символізують щедрість осені та чудово вписуються у палітру глибоких червоних, бордових і коричневих відтінків.

Їх можна ставити в прозорі чи керамічні вази та використовувати як центр композиції на столі чи каміні. Для мінімалістичного ефекту вистачить однієї гілки, а для більшого акценту — цілого букета.

Маленькі арт рамки

Картини — не лише для стін. Спробуйте маленькі рамки з мистецькими роботами чи фотографіями, які можна ставити на полиці, підвіконня чи навіть кухонні стелажі.

Вибирайте природні сюжети чи абстракцію у теплих тонах. Дерев’яні чи пофарбовані рамки додадуть простору текстури та камерності.

Декор із бахромою та оздобленням

Фактурність — головна ознака осіннього декору. Цього року дизайнери радять звернути увагу на бахрому, тасьму та декоративні оздоблення. Це можуть бути подушки з китицями, пледи з бахромою чи навіть крісла з оригінальною оббивкою. Такі деталі додають інтер’єру об’ємності та м’якості.

Декоративні миски

Осінь — пора щедрих дарів, а тому на кухні чи в їдальні обов’язково має з’явитися декоративна миска. Вона може стати функціональним елементом для фруктів, горіхів чи печива, а також яскравим акцентом на столі.

Підійдуть глиняні, емальовані чи дерев’яні варіанти. Якщо обрати кілька мисок різної висоти та форми, це створить цікаву багатошарову композицію.

Оксамит і букле

Тканини з характером — це справжня необхідність сезону. Оксамит та букле повертаються у тренди, приносять відчуття розкоші та тепла. Подушки, оббивка стільців, пледи чи навіть нові чохли на крісла у насичених відтінках гірчичного, винного чи смарагдового одразу зроблять інтер’єр стильнішим і затишнішим.

Антикварні речі

Осінь — чудовий час, щоб додати інтер’єру історії. Антикварні предмети чи сімейні реліквії створюють атмосферу глибини та домашнього тепла. Це може бути старий столик, дзеркало у дерев’яній рамі, бабусин сервіз або картина з блошиного ринку.

Такі речі не лише додають шарму, а й роблять оселю унікальною, адже другого такого предмета просто не знайти.

Осінь — це не лише про погоду за вікном, а й про настрій у домі. Декілька дрібних деталей здатні зробити вашу оселю справжнім острівцем тепла та затишку, куди завжди хочеться повертатися.

